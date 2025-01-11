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Los Angeles alevlere teslim: Can kaybı sayısı 11'e yükseldi!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.01.2025 11:39
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Los Angeles alevlere teslim: Can kaybı sayısı 11'e yükseldi!

Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri, yangınlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, yaklaşık 400 dönümlük bir alanı etkileyen Lidia yangınının yüzde 98'i, yaklaşık 770 dönümlük alanı etkileyen Hurst yangınının yüzde 70'i, yaklaşık 1050 dönümlük alanı kül eden Kenneth yangınının ise yüzde 50'si kontrol altına alındı.

Buna rağmen, yaklaşık 14 bin dönümlük alanı etkileyen Eaton yangınının yüzde 3'ü, yaklaşık 21 bin 600 dönümlük alanı kül eden Palisades yangınının ise sadece yüzde 8'inin kontrol altına alınabildiği aktarıldı.

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HÜKÜMETİN YANGINLARA YÖNELİK DESTEKLERİ

Beyaz Saray'dan yangınlara yönelik yapılan açıklamada, su kovalı 10 donanma helikopterinin San Diego bölgesinden yola çıktığı ve bir yangın söndürme uçağının daha yolda olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, şu anda 5 büyük yangın söndürme uçağının ve 20'den fazla federal helikopterin çalışmalara destek verdiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise, yangın söndürme çalışmalarına destek olması için 500 personelin daha görevlendirildiği bildirildi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu sayının 200 emniyet görevlisi, bölgedeki yanıcı malzemelerin azaltılması için 14 ekibi ve 10 helikopter ekibini içerdiğini belirterek, 24 saat içerisinde yangın söndürme çalışmalarına katılacak personel sayısının artmasını beklediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yangınlardan etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için tek seferlik 750 dolarlık ödeme yapılacağını duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtmişti.

Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini bildirmişti.

"YANGIN BÖLGESİNDE DRON UÇURMAK SADECE TEHLİKELİ DEĞİL AYNI ZAMANDA YASA DIŞIDIR"

Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerine dikkati çekerek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulunmuştu.

Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etmişti.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelmişti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
orman yangını Los Angeles ölü sayısı
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