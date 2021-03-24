Los Angeles’ın simegesi haline gelen Hollywood tabelası hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Los Angeles’ta bulunan bu tabela şehrin ve Amerika’nın sembolü haline geldi. Tarihsel serüveni içerisinde bu tabela birçok değişime uğrayarak son halini aldı. 1923 yılında ilk olarak tahta ve sac levhadan yapılan bu simge, 1978 yılında ise yıkılıp yeniden yapıldı. İlk başlarda Hollywood tabelasında yazanın “Hollywood” olmadığını da söylemek gerek. İşte Los Angeles’ın simgesi haline gelen Hollywood tabelası hakkında 7 ilginç bilgi.

İLK HALİ

Los Angeles’ın Hollywood bölgesindeki Mount Lee tepesinde yer alan bu popüler tabela 1923 yılında ilkolarak aslında bölgedeki gayrimenkul yatırımını artırmak için yapıldı. Yani tamamen ticari amaçlıydı. Bu yüzden de Hollywoodland olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra 1949 yılında Ticaret Odası’nın yaptığı bir açıklamada tabeladan sadece Hollywood olarak bahsedildi. Bu yeni isim kabul gördü ve 1970’lerde tabela yenilen yapıldığında Hollywood olarak yazıldı.

ZAMANLA PARÇALANDI

20 yıl boyunca tabela ciddi bir şekilde zarar gördü ve bu yüzden tabelayı yapan şirket onu şehre teslim etmeye karar verdi. 1949 yılında Ticaret Odası’nın yaptığı açıklamada tabelada sadece Hollywood olarak bahsedildi. Böylece tabela artık “Hollywood” oldu ve yeniden düzenlendi. Tasarlanan yeni harfler 13.7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 11 metre genişliğindeydi. Tabelanın açılış töreni 60 milyon kişinin izlediği canlı yayınla yapıldı.