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Los Angeles'in yangın kabusu! Yine yayıldı: 30 bin kişi için yeni karar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 08:45
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ABD tarihinin en büyük yangın facialarından biriyle karşı karşıya. 7 Ocak'ta başlayan yangınlar söndürülemedi. Üstelik bazı bölgelerde de yayılmama hızı arttı. Hayati tehlikenin bulunduğu olayla ilgili yetkililer 30 bin kişi için tahliye kararı verdi.

Los Angeles'in yangın kabusu! Yine yayıldı: 30 bin kişi için yeni karar

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın, yaklaşık 3 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı.

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YAYILMASI ÖNLENEMEDİ

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

İKİ HAFTAYI GEÇTİ

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

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Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

Los Angeles Yangınlarına İlişkin Düşünceleriniz

Yangınlar hızla kontrol altına alınmalı.
Tahliye kararları yerinde bir önlem.
Yangınların yayılması endişe verici.
Yetkililer daha etkili önlemler almalı.

28 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles abd
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