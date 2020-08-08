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Los Angeles’ta parti düzenleyenlerin elektrik ve suyu kesilecek

08.08.2020 00:26 | Son Güncelleme

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, koronavirüsle mücadele kapsamında kalabalık parti düzenleyen ev ve işyerlerinin elektrik ve sularının kesileceğini açıkladı

Los Angeles’ta parti düzenleyenlerin elektrik ve suyu kesilecek

Los Angeles Polis Teşkilatı, sosyal mesafenin uygulanmadığı kalabalık partilerin yerlerinin belirlenmesinden sonraki 48 saat içinde bu evlerle işyerlerinin elektrik ve suyunu kesebilecek.

Yasakların uygulanmasına, geçtiğimiz hafta sonunda onlarca evde kalabalık partiler yapıldığının tespit edilmesinin hemen ardından karar verildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, ‘Uygulamanın amacı, yalnızca geniş kalabalıklar. Küçük grupların, ailelerin evlerde toplanmasına odaklanmıyoruz’ dedi. Garcetti ayrıca, bölgedeki bar ve gece klüplerinin koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olduğunu, ancak çok sayıda ev ve işyerinin kuralı ihlal ederek gece kulübüne döndürülmesinin kamu sağlığını tehdit ettiğini ve bu durumun cezai yaptırımlar gerektirdiğini belirtti.

Los Angeles Polis Teşkilatı, kalabalık partilere ev sahipliği yapan konutların çoğunun kısa dönem için kiralanan evler olduğuna ve genelde Hollywood Tepeleri’nde sesten uzak noktalardaki yerlerin seçildiğine dikkat çekti. Ancak yetkililer yalnızca Hollywood Tepeleri değil Los Angeles’ın genelinde kalabalık grupların sosyal mesafeye dikkat etmeksizin evlerde toplandığına şahit olduklarını belirtiyor.

Los Angeles’ta vaka sayıları da giderek artıyor. 7 Ağustos Cuma sabahı itibariyle, bölgedeki vaka sayısı 201 bini aştı. Vakaların büyük bir çoğunluğu, 18-49 yaş arası kişilerden oluşuyor. Üstelik bu yaş grubundaki vaka sayıları Haziran ayındaki verilere göre 4 kat artmış durumda.

Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, bu yaş grubunun parti gruplarının yaş aralığına denk geldiğine dikkat çekerek, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sık sık yaptığı uyarıları yineledi.

Ferrer ayrıca bu partilerin esas sorumlusunun ev sahibi olduğunun da altını çizerek, koronavirüsün yaş aralığına bakmaksızın herkesi etkileyebileceği ve semptom göstermeyen kişilerin sorumsuz davranışlarının ailelerini ve sevdiklerini riske sokabileceği uyarısında bulundu.

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