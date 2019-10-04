HABER

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 18:29 | Son Güncelleme

Denizli’de trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik birçok noktada yapılan uygulamalarda idari para cezaları kesildi.

Denizli’de trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik birçok noktada yapılan uygulamalarda idari para cezaları kesildi. Ekipler Los Angeles’dan getirilen ve plakası takılmayan elektrikli bisiklete ise sürücüsünün ehliyeti de olmayınca da toplamda 7 bin 200 lira para cezası kesildi.

Trafik polislerinin kentte birçok noktada yaptığı denetimlerde ve araç girişinin yasak olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yaklaşık 35 otomobil, ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklete para cezası kesildi. Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete ise iki katı ceza kesildi. Elektrikli bisikletin değerinin ise 3 bin 600 TL olduğu öğrenildi. Elektrikli bisiklet sürücüsüne plakasız, ehliyetsiz ve araç girişi yasak alana girmekten kesilen para cezası ise 7 bin 200 TL oldu. Araç trafiğine kapalı olan bulvara giren otomobil ve ticari araçlara ve kasksız motosiklet sürücülerine 108 lira idari para cezası kesildi.

Hakkında cezai işlem uygulanan ismini vermek istemeyen sürücü kaldırımdan geçtiği için ceza yediğini belirterek “Karşı kaldırımdan buraya geçtim, 200 lira ceza yedim. Kaldırımdan kaldırıma yani 200 lira çok para. Kabak bizim başımıza patladı” dedi.

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi

Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.