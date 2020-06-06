Los Angeles'ın Ünlü Venice Plajı'nda "Nefes Alamıyorum" Sloganları

Minneapolis’te öldürülen George Floyd için düzenlenen protesto gösterileri Los Angeles’taki meşhur Venice Plajı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde Venice Plajı’nda buluşan yüzlerce eylemci, yüzleri okyanusa dönük bir şekilde Floyd’un son sözleri olan ‘nefes alamıyorum’ sloganları attı.

Polis araçları ve sahil güvenlik ekibinin de hazır bulunduğu gösterilerde, eylemciler daha sonra Santa Monica yönüne doğru yürüyüşe geçti.

Venice Plajı’nın bir başka noktasında ise, yüzlerce eylemci çeşitli milletlerin bayraklarıyla ırkçılık karşıtı sloganlar atarak protestolara destek verdi. Renkli bayraklarla festival havasında görüntülere sebep olan göstericiler Santa Monica yönüne doğru devam eden yürüyüşe katıldı.

Haftanın son iş gününde Los Angeles’ın birçok noktasında anma törenleri ve barışçı gösteriler düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Adalet Sarayı önüne çiçek bırakmaya başlayan göstericiler, sadece George Floyd için değil, adalet arayan herkes için ve corona virüsünden dolayı hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktıklarını ifade etti.

Pandemi nedeniyle gösterilere katılanların mutlaka maske ve koruyucu gözlük kullanması konusunda da sık sık uyarılar yapılıyor.

Los Angeles genelinde günlerdir uygulanan sokağa çıkma yasağı, gösterilerin barışçı geçmesi üzerine Perşembe günü kaldırıldı.

Gösterilerin, Los Angeles genelinde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

