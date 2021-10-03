Los Angeles’ta 12 Yaş Üzeri Öğrencilere Aşı Zorunluluğu

Los Angeles Okul Bölgesi, okula gitmek isteyen 12 yaş üzerindeki tüm öğrencilerin Ocak ayına kadar Corona virüsü aşılarını tamamlamalarını zorunlu kıldı. Los Angeles, Amerika’da bu tür bir yetki kullanan en büyük okul bölgesi oldu.

Los Angeles’ta yaşayan öğrenciler Zeyna ve Sarah, Birleşik Okul Bölgesi’nin yüz yüze eğitim için 12 yaşından büyük tüm öğrencilere Ocak ayına kadar Corona virüsü aşılarını tamamlamalarını şart koşma haberini memnunlukla karşıladı.

Zayna, “Bu karar herkesi Corona virüsünden koruyacak. Bence bir an önce Corona virüsünden kurtulmalıyız. Ben aşımı oldum ve ailemdeki herkes de aşılarını yaptırdı” dedi.

Sarah da “Bu kararın herkesin sağlığı için daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2022’nin Ocak ayından itibaren, Los Angeles Okul Bölgesi’ndeki öğrenciler sadece aşı kartlarını göstermeleri halinde okula devam edebilecek. Bu karar, bölgeyi Amerika’da böyle bir yetki kullanan en büyük okul bölgesi yapacak.

Los Angeles Okul Bölgesi Temsilcisi Monica Garcia’ya göre bu zor bir karar. Garcia, “Bu, birçok açıdan zor bir karar. Birinin bize ne yapacağımızı söylemesini beklemek kolay. Los Angeles okul bölgesi olarak bu konuda öncülük ediyoruz, çünkü mecburuz. Bizim halkımız bekleyemez” diyor.

Karar, 6’ncı sınıftan 12’inci sınıfa kadar olan 225 bin öğrenciyi kapsayacak. Bölge yetkilileri 12 yaşın üzerindeki birçok çocuğun zaten Corona virüsü aşısı yaptırdığını, fakat yaklaşık 80 bin çocuğun aşısız olduğunu söylüyor. Ebeveynlerin çoğu aşı şartını destekliyor.

Ancak bazıları yeni kurallara şiddetle karşı çıkıyor.

Lamar da onlardan biri. Lamar, "Ben desteklemiyorum. Aşının etkilerinin ne olduğunu gerçekten anlamak için henüz yeterli araştırma olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde aşı karşıtı değilim, ama sanırım biraz daha araştırmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanıyor.

Öğrenciler için zorunlu aşıya karşı olanlar, California eyaletinde yürürlükte olan maske yönetmeliğine de karşı çıkıyor. Yönetmeliğe göre, tüm öğrenciler ve personel okulda maske takmak ve her hafta Corona testi yaptırmak zorunda.

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Timothy Brewer, bilimadamları onayladıktan sonra aşının 5-12 yaş arasındaki çocuklar için de yakında zorunlu hale geleceğine inanıyor.

Brewer, “12 yaşından küçük çocuklar için aşının koruma ve güvenliğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu verilere sahip olduğumuzda daha küçük çocuklar için de aşı şartı getirileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Brewer, ülkedeki diğer okul bölgelerinin yakında Los Angeles'ı örnek alacağına ve öğrenciler için aşıyı zorunlu hale getireceğine inanıyor.

