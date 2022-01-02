Los Angeles'ta Aşı Zorunluluğuna Uymayanlar İşten Çıkarıldı

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yaklaşık 500 çalışanını bölgenin aşı zorunluluğu kararına uymadıkları için işten çıkardı. Amerika’nın en büyük ikinci okul bölgesinin kararı Omicron varyantının hızla yayılmakta olduğu ve aşı karşıtlarının da hala seslerini duyurmaya çalıştığı bir dönemde dikkat çekti.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi’nin yaklaşık 500 çalışanının işten çıkarılması kararı yönetim kurulunda oybirliğiyle alındı. Yerel temsilciler bunun kolay bir karar olmadığını söylüyor.

İşten çıkarılanların tamamı çalışanların en azından bir doz aşı olması gerektiği Ekim’in ortasından bu yana ücretsiz izindeydi. Bir grup öğretmen ve okul görevlisi, zorunlu tutulmasına ve cesaretlendirmeye rağmen aşı olmayı reddetti. Okul yetkilileri aşı olmaları halinde 496 kişiyi işlerine yeniden yerleştirmekten mutlu olacaklarını belirtti.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi'nin resmi yanıtı şöyle: “Aşılanmalar bölgede çalışmanın koşulu. Eğer ayrılan çalışanlar aşı olursa yeniden işlerine dönebilirler.”

Sharon McKeeman mahkemede işlerinden olanları savunanlara liderlik ediyor. McKeeman, çoğu öğretmenin aşı olmak istemediğini ama konuşmaya korktuğunu ve kendisinin konuyu Los Angeles’ta mahkemeye taşıdığını belirtiyor.

Sharon McKeeman, “San Diego ve Los Angeles okul bölgesi yetkililerini mahkemeye verdik. Okul bölgelerinin eyalet yetkilileri dışında aşı zorunluluğu getiremeyeceğini kanıtlayabileceğimizi düşünüyoruz” diyor.

California’nın başka yerlerinde de aşı zorunluluğuna karşı olanlar var. Bu kişiler yönetimin yetkisini aştığını söylüyor.

Los Angeles sakini Mary, “Hayır, aşıya zorlamaları gerektiğine inanmıyorum. Kocam okulda öğretmen, aşı oldu ama bu onun tercihi” şeklinde konuşuyor.

Fakat diğer Los Angeleslılar okul bölgesinin kararını doğru olarak niteliyor.

Los Angeles sakini Katya Bachouche, “Herkes aşı olmalı. Bu vatandaşlık görevi, kendilerini, çocuklarını başkalarını koruyorlar. Hepsi aşı olmalı. Aşı olmuyorlarsa empati yok. Çocuğunuzun öğretmeninin aşısız olmasını ister misiniz? Ben istemezdim” diyor.

Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi’nin 73 binden fazla çalışanı var. Çalışanların yaklaşık yüzde 99’u aşılandı. 12 yaşında ve daha büyük olanların yüzde 85’inin de aşı olduğu bildiriliyor.

