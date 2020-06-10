Los Angeles'ta Corona Virüsü Bulaşma Oranı Tırmanışa Geçti

Los Angeles’ta ekonomi kademeli olarak açılmaya başlarken, bölgedeki Corona virüsü bulaşma oranı yeniden tırmanışa geçti.

Floyd protestoları nedeniyle binlerce kişinin günlerdir sokaklarda olması endişe yaratıyordu. Kuluçka süresinin 14 güne kadar uzayabileceğini göz önünde bulundurduklarını belirten yetkililer, bu artışın Floyd protestosu öncesindeki enfeksiyonlardan kaynaklandığını düşünüyor.

Kısa süre önce mağazaların, restoranların ve kuaförlerin açılmasına izin verilen bölgede, Cuma günü spor salonları da hizmete başlayacak ancak ekonomi açılırken bulaşma oranlarındaki değişim endişe yaratıyor.

Yetkililer, evde kalma emri uygulanmadan önce, enfekte olmuş bir kişinin virüsü ortalama 3 ya da 3½ kişiye aktardığını tahmin ediyor.

Sosyal mesafe kuralları ve evde kalma emrinin uygulanmasıyla bulaşma oranı yakın bir süre önce 1 ve bazı bölgelerde 1’in altına inmişti.

Los Angeles Bölgesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Christina Ghaly, son günlerde bulaşma oranının 1'in üzerine çıktığını bildirdi. Ghaly, “Ekonomiyi yeniden açmanın ve toparlanma faaliyetlerinin COVID-19'un bulaşma oranını nasıl etkileyeceği henüz tam olarak bilinmese de son dönemde bu oran yukarı yönde gidiyor’ açıklamasını yaptı. Ghaly, bulaşma oranı yükselmeye devam ederse, önümüzdeki iki ve dört hafta içinde hastanelerdeki yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi.

California’daki vakaların merkez üssü olan Los Angeles’ta sürecin başından bu yana yaklaşık 65 bin kişi corona virüsüyle enfekte oldu ve 2600’den fazla kişi hayatını kaybetti.

