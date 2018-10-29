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Los Angeles'ta Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 06:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan Türkler, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin öncülüğünde organize edilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Bölgede faaliyet gösteren Türk derneği TURCA'nın destek verdiği törene Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da katıldı

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Los Angeles bölgesinde yaşayan Türkler, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde organize edilen etkinlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, bölgedeki Müslüman toplumun önde gelen isimlerinden Pakistanlı doktor Sana Khan'ın yerleşkesinde organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da katıldı.

İstiklal Marşı okunarak başlayan törende, daha sonra göndere Türk bayrağı çekildi.

Başkonsolos Oğuz ile TASC Başkanı Halil Mutlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptığı etkinliğe, bölgede faaliyet gösteren Türk derneği TURCA da destek verdi.

Törene, Türkiye dostu bazı Amerikalı Müslüman sivil toplum temsilcileri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD Los Angeles

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