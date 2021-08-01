Los Angeles'ta Eğlence Sektörü Toparlanıyor

Dünyanın en prestijli konser ve sahne şovlarına ev sahipliği yapan Los Angeles’ta, eğlence sektörü delta varyantı endişelerine rağmen hızla toparlanıyor. 98 yıl aradan sonra, pandemi nedeniyle ilk kez müziğin durduğu Hollywood Bowl sahnesi Temmuz başında kapılarını yeniden halka açtı.

Amerika’nın en kalabalık bölgelerinden biri olan Melekler Şehri Los Angeles’ta pandemi nedeniyle 18 ay boyunca sessizliğin hakim olduğu konser ve etkinlik salonları, eski günlerine geri dönmeye başladı.

Delta varyantının gölgesinde, maske kullanımının kapalı alanlarda yeniden zorunlu olduğu bölgede, halkın konser dinlemek için tercihi açık hava mekanları oldu.

Dünyanın en prestijli sahnelerine ev sahipliği yapan Los Angeles’ta eğlence sektörü tahmin edilenden daha hızlı toparlanıyor. Hem yapılan etkinlik hem de katılımcı sayısı pandemi öncesine dönmüş olsa da uzmanlar aşılamadaki istikrarın sektör için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Her yıl ortalama 9 bin 500 konserin düzenlediği Los Angeles’ta, dünyaca ünlü Hollywood Bowl sahnesi, pandemi nedeni ile 98 yıl sonra kilit vurmak zorunda olduğu kapılarını Temmuz ayında halka açtı.

ABD’nin en büyük açık hava amfi tiyatrosu olarak da bilinen Hollywood Bowl’un açılışının hemen ardından aynı ay biletler hızla tükendi.

17 bin 500 kişi kapasiteli Hollywood Bowl sahnesinde aylar sonra iki gece üst üste sahne alan Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Christina Aquilera kalabalık karşısında duygusal anlar yaşadı.

Los Angeles Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Aquilera, pandemi nedeni ile ayrı kaldığı sahneleri çok özlediğini ifade ederken Hollywood Bowl’u tamamen dolduran hayranlarına teşekkür etti.

Konsere katılanlar her ne kadar delta varyantı endişesi taşıdıklarını ifade etse de açık hava etkinliklerinde kendilerini güvende hissettiklerini, kapalı mekanlardaki etkinliklere henüz hazır olmadıklarını belirtti.

15 Haziran’da ekonomisini yeniden açan California eyaletinde Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ardından 17 Temmuz gece yarısı kapalı mekanlarda maske kullanımı tekrar zorunlu hale geldi.

10 günde 10 bini aşkın vaka kaydedilen Los Angeles’ta yapılan açıklamalara göre, delta varyantına bağlı vakaların büyük bir çoğunluğunu aşı olmayanlar oluşturuyor.

Uzmanlar ve yetkililer toplum bağışıklığı için aşı olma çağrılarını sık sık yinelerken, eğlence sektörüne emek veren binlerce kişi yeni bir kapanma olması durumunda sektörün ayakta kalmasının güç olabileceğini ifade ediyor.

