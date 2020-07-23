Los Angeles’ta Ermeniler ve Azeriler Arasında Arbede

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır çatışmalarıyla artan gerilim Amerika’da da protestolara neden oldu. Los Angeles’ta Ermeni ve Azeri protestocu gruplar arasında arbede yaşandı. Yerel kaynaklara göre olaylarda 7 Azeri ve bir polis memuru yaralandı.

Kentte yaşayan yüzlerce Ermeni, Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile binanın çevresini saran göstericiler Azerbaycan aleyhine sloganlar attı. Yaklaşık 1 saat süren gösteriler üzerine konsolosluk binası önünde toplanan Azeriler de, Ermeniler’i engellemeye çalıştı.

Azeri göstericiler ellerinde “Karabağ Azerbaycan'ındır”, “Hocalı'ya Adalet”, “Ermenistan'ın Saldırılarına Son Verin” yazılı posterler taşıdı. Bu posterleri gören Ermeni göstericiler ise Azeri gruba fiziki saldırıda bulundu. Bazı Ermeni göstericilerin, Azeriler’e hakaretler ederek, yol kenarındaki protestocuların üzerine arabalarını sürmeye çalıştığı görüldü.

Ermeni kaynaklarına göreyse, Genç Ermeni Federasyonu üyesi 3000 gösterici, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaları protesto etmek amacıyla Los Angeles’taki Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Konsolosluk önüne geldiklerinde yaklaşık 50 Azeri göstericinin kendilerine su şişeleri atarak sloganlar eşliğinde tepki gösterdiğini belirten Ermeni kaynakları, protestoların bu nedenle şiddet eylemine dönüştüğünü savunuyor.