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Los Angeles’ta Ermeniler ve Azeriler Arasında Arbede

23.07.2020 00:31 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır çatışmaları Amerika’da da protestolara neden oldu. Los Angeles’ta Ermeniler ve Azeriler arasında arbede yaşandı

Los Angeles’ta Ermeniler ve Azeriler Arasında Arbede

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır çatışmalarıyla artan gerilim Amerika’da da protestolara neden oldu. Los Angeles’ta Ermeni ve Azeri protestocu gruplar arasında arbede yaşandı. Yerel kaynaklara göre olaylarda 7 Azeri ve bir polis memuru yaralandı.

Kentte yaşayan yüzlerce Ermeni, Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile binanın çevresini saran göstericiler Azerbaycan aleyhine sloganlar attı. Yaklaşık 1 saat süren gösteriler üzerine konsolosluk binası önünde toplanan Azeriler de, Ermeniler’i engellemeye çalıştı.

Azeri göstericiler ellerinde “Karabağ Azerbaycan'ındır”, “Hocalı'ya Adalet”, “Ermenistan'ın Saldırılarına Son Verin” yazılı posterler taşıdı. Bu posterleri gören Ermeni göstericiler ise Azeri gruba fiziki saldırıda bulundu. Bazı Ermeni göstericilerin, Azeriler’e hakaretler ederek, yol kenarındaki protestocuların üzerine arabalarını sürmeye çalıştığı görüldü.

Ermeni kaynaklarına göreyse, Genç Ermeni Federasyonu üyesi 3000 gösterici, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaları protesto etmek amacıyla Los Angeles’taki Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Konsolosluk önüne geldiklerinde yaklaşık 50 Azeri göstericinin kendilerine su şişeleri atarak sloganlar eşliğinde tepki gösterdiğini belirten Ermeni kaynakları, protestoların bu nedenle şiddet eylemine dönüştüğünü savunuyor.

Los Angeles polis ekipleri havadan helikopterle ve karadan çok sayıda ekiple müdahalede bulunsa da olaylar uzun süre engellenemedi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, trafiğin kilometrelerce durduğu ve yaklaşık 3 saat süren olaylarda biri kadın 7 Azeri yaralandı. Bir polis memurunun da başından yaralandığı belirtildi.

Olayın hemen sonrasında Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosu Nesimi Ağayev, Los Angeles Emniyet Müdürü Michel Moor ile temasa geçerek saldırının engellenememesinden şikayet etti. Ağayev, yaşanan olayların ciddiyetine vurgu yaparak, Los Angeles Polis Teşkilatı’nın önceden protestolar hakkında bilgilendirildiğini ve Azeriler’in güvenliğinin sağlanacağı garantisinin alındığını hatırlattı. Ağayev, Los Angeles polisinin Azeriler’i korumakta başarısız olduğunu ve yetersiz önemler yüzünden bu olayların meydana geldiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Moor yaşananlar nedeniyle özür dileyerek konunun derinlemesine araştırılacağını ve özel bir soruşturma komisyonu kurulacağını belirtti.

Azerbaycan Başkonsolosu Ağayev, Los Angeles kent yöneticilerine de çağrıda bulunarak, saldırıya karışanların bir an önce belirlenerek adalete teslim edilmeleri için gereken adımların atılması çağrısında bulundu. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ağayev, suçluların gerekli cezayı alması için gereken temasların yapıldığını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Olay sosyal medyada da büyük tepki çekti. Paylaşılan görüntülerde, Ermeniler’in bazı Azeri bayraklarını, göstericilerin elinden zorla alarak çiğnediği görüldü.

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