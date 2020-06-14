Los Angeles'ta Evsiz Oranı Arttı

Milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen, Los Angeles’ta evsiz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi.

Son altı yılda 5. kez sıçrama yapan evsiz kişi sayısı her yıl Ocak ayında tespit ediliyor. Yetkililer son açıklanan rakamın pandemi öncesine ait olduğunun altını çizerken, Corona virüsünün oluşturduğu ekonomik bunalım nedeniyle bu sayının çok daha yukarı çıkabileceğinden kaygı duyuyor.

Los Angeles Evsiz Hizmetleri Dairesi Yöneticisi Heidi Marston, bu sayının, Corona virüsü yüzünden bütün dengeler yeniden değiştiği için sağlıklı olmadığını söylüyor.

Marston, Ocak ayından buyana Los Angeles’ta pandeminin de etkisiyle 600 bin kişinin işini kaybettiğini hatırlatırken, sokaklarda yaşayan insan sayısının bu süreçte de artmış olabileceğini belirtti.

Açıklanan son rakamlara göre Los Angeles’ta bölge genelinde yüzde 13’lük artışla toplam evsiz sayısı 66,433’e yükselirken, Los Angeles kenti genelindeyse bir önceki seneye göre yüzde 14 artış yaşandı ve evsiz sayısı 41,290’a yükseldi.