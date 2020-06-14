HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Los Angeles'ta Evsiz Oranı Arttı

Los Angeles'ta Evsiz Oranı Arttı

14.06.2020 00:18 | Son Güncelleme

Milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen, Los Angeles’ta evsiz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi

Los Angeles'ta Evsiz Oranı Arttı

Milyonlarca dolarlık yatırıma rağmen, Los Angeles’ta evsiz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi.

Son altı yılda 5. kez sıçrama yapan evsiz kişi sayısı her yıl Ocak ayında tespit ediliyor. Yetkililer son açıklanan rakamın pandemi öncesine ait olduğunun altını çizerken, Corona virüsünün oluşturduğu ekonomik bunalım nedeniyle bu sayının çok daha yukarı çıkabileceğinden kaygı duyuyor.

Los Angeles Evsiz Hizmetleri Dairesi Yöneticisi Heidi Marston, bu sayının, Corona virüsü yüzünden bütün dengeler yeniden değiştiği için sağlıklı olmadığını söylüyor.

Marston, Ocak ayından buyana Los Angeles’ta pandeminin de etkisiyle 600 bin kişinin işini kaybettiğini hatırlatırken, sokaklarda yaşayan insan sayısının bu süreçte de artmış olabileceğini belirtti.

Açıklanan son rakamlara göre Los Angeles’ta bölge genelinde yüzde 13’lük artışla toplam evsiz sayısı 66,433’e yükselirken, Los Angeles kenti genelindeyse bir önceki seneye göre yüzde 14 artış yaşandı ve evsiz sayısı 41,290’a yükseldi.

Corona virüsünün hızla yayılması nedeniyle bulaşmanın önlenebilmesi için California genelinde 15 bin otel odası evsizlere hizmet için güvence altına alınmış ancak yarısından çoğu boş kalmıştı.

Pandemi yüzünden Los Angeles genelinde, alınan karar doğrultusunda konut veya iş yerlerinden tahliye yapılamıyor.

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre artan işsizlik, kira ve mortgage ödemelerinin yapılamaması nedeniyle 120 bin hane daha tahliye kararı uygulanmaya başladığında evsiz sayısına eklenebilir.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, artışın altını çizerek, Amerika genelinde kapsamlı bir çözüm üretilmesi gerektiğine inandığını ifade söyledi.

Evsiz nüfusunun üçte ikisi erkeklerden oluşuyor. Los Angeles’taki toplam siyah nüfusu yüzde 8’ken, evsiz siyah Amerikalılar’ın oranı yüzde 34. Araştırma siyah Amerikalılar’ın 4 kat daha fazla evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Londra'da büyük gerilim! Göstericiler birbirleriyle çatıştıLondra'da büyük gerilim! Göstericiler birbirleriyle çatıştı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den önemli açıklamalar

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Diğer Haberler
Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı

ABD üssüne füzeli saldırı

ABD'de bir skandal daha! Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Londra'da aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı göstericiler arasında çatışma çıktı

Londra'da büyük gerilim! Göstericiler birbirleriyle çatıştı

Netanyahu’nun 3 korumasında koronavirüs tespit edildi

3 korumasında koronavirüs tespit edildi

Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.