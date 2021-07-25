Los Angeles'ta Evsiz Sorunu Giderek Büyüyor

ABD’nin en kalabalık şehirlerinden Los Angeles, turistik güzelliklerinin yanısıra giderek büyüyen evsiz sorunu ile de dikkat çekiyor. Corona virüsü salgını nedeniyle 65 bini aşan ve gittikçe artan evsiz sayısı hem sakinleri hem de yetkilileri endişelendiriyor.

Corona virüsü salgını, California’da yıllardır çözülemeyen evsiz krizinin katlanarak artmasına neden oldu.

Salgın korkusuyla, evsiz barınaklarının kapasitesi düşürüldü, mevcut çoğu program ve hizmet askıya alındı.

Yaşanan bu değişiklik evsiz kamplarının işleyişini kısıtlayınca, eyaletin en büyük şehri Los Angeles koca bir çadır kente dönüştü.

Los Angeles’ta yaklaşık 65 bin kişi evsiz ve evsizler arasındaki ölüm oranı 2021 yılında yüzde 74 arttı. Sadece Ocak ayında günde ortalama 5 evsiz hayatını kaybetti.

Evsiz nüfusunun giderek arttığı Venice Plajı’nda okyanusa ulaşabilmek için kilometrelerce uzanan evsiz çadırlarını aşmak gerekiyor. Sayıları giderek artan Venice Plajı’ndaki evsizler hem hastalık yayma ihtimalleri hem de suç işleme potansiyelleri nedeni ile bölgede istenmiyor.

Birçoğunun hem fiziksel hem de ruhsal sağlık durumu iyi değil. Kalp ya da şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunuyor. İçinde bulundukları hayat şartları da sağlık bakımlarını yapmak için elverişli değil.

Normale dönüşün başlamasıyla Venice Plajı’ndaki işletmeler ve okyanus kıyısındaki milyonlarca dolar değerindeki evlerin sakinleri, sayıları yüzleri aşan evsiz çadırlarının bir an önce bölgeden kaldırılmasını istiyor.

Üstelik yalnızca Venice Plajı da değil. Los Angeles’ın çoğu bölgesi evsiz çadırlarıyla işgal edilmiş durumda. Batı Los Angeles’ta yaşayan Alican Keleş de artan evsiz nüfusu nedeni ile kendisini güvende hissetmediğini ifade ediyor:

"Ben şu an bulunduğumuz bölgeye bir blok arkada oturuyorum ve dışarı çıktığımda kendimi çok güvende hissetmiyorum, çok fazla evsiz gördüğümde. Yolda gezerken rahatsız ettiklerini görüyorum. Çok fazla para isteyip veya yarı çıplak gezip de görsel olarak da çok kötü bir durumda olduklarını düşünüyorum çoluk çocuklar için."

Yetkililerin evsizleri güvenli alanlara taşıma girişimleri ise çoğu kez başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bulundukları alanları terk etmek istemeyen binlerce evsiz, yetkililerin girişimlerine sık sık direniyor.

Alican Keleş, "Devletin yardım ettiğini de biliyorum. Araştırmalara göre de baya yardım etmek istiyorlar ama yardımları galiba reddediyorlar. Dışarda yaşamak hoşlarına mı gidiyor bilmiyorum. Bizim kendi ülkemizde bile bu kadar evsiz göremezsiniz, evsiz göremezsiniz herkes birbirine yardim eder" şeklinde konuşuyor.

Yetkililer, eyalet genelinde giderek büyüyen evsiz sorunu karşısında işbirliğine ihtiyaçları olduğunu ve her öneriyi titizlikle değerlendirdiklerini açıklasa da çözüm çok yakın görünmüyor.

