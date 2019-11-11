Los Angeles’ta Evsizlerin Sorunu Çözülüyor mu?

Amerika’nın en büyük ikinci kenti ve sinema dünyasının merkezi Los Angeles’ta evsizlerin durumu bir türlü çözülemeyen sorunlardan biri ama sorunu çözmek adına önemli gelişmeler de var.
Sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara sosyal hizmet sunarak ev sağlamayı amaçlayan proje evsizleri umutlandırmış durumda. Ancak bazıları buna şüpheyle yaklaşıyor.
Kimberly Decoursey 37 yaşında..
Hollywood Stüdyo Klübü olarak nitelenen Los Angeles’taki geçici barınma bölgesinde bu çadırda yaşıyor.
O, kentteki yaklaşık 40 bin evsizden sadece biri.
Ama bir evde yaşayabilmesi konusunda umut belirmiş durumda..
Ve bunun için birkaç hafta daha beklemesi gerekecek.
Decoursey, “Bizler evsiziz, suçlu değiliz. Kuduz olduğu için sokaklarda vurularak öldürülecek köpekler değiliz. Bizler sadece kötü gelişmeler nedeniyle yani bilirsiniz, bir çeki ödememişsinizdir ya da biri ölmüştür ve yerinizi kaybetmişsinizdir. Ben çadırdayım ama nişanlım dışarda. Konuta geçmeme bir ay kaldı. Eve geçtiğimde burda gördüğünüz insanlar, artık burda olmayacaklar, onların olmayacağı bir eve sahip olmayacağım. Buranın çevresi tehlikeli. Eve ne kadar erken taşınırsam o kadar iyi” dedi.
2016’da yapılan bir halk oylamasıyla evsizler ve yoksullar için 1.2 milyar dolarlık bir proje hayata geçirildi.
Bu süre içinde de yaklaşık 40 bin evsizin küçük bir bölümü evlere yerleştirilebildi.
Ancak bu sayının artması bekleniyor.
Decoursey, “Şimdiye kadar açtığımız siteler 48 saat içinde doldu. Evde yaşamak isteyenleri yerleştirme konusunda sıkıntı yok. Bunlar barınak değil. Buralarda birçok hizmeti bulabilirsiniz. Köpeğinizi, kedinizi getirebilirsiniz. Burda sizi yargılamıyoruz. Sizi bulmak ve sizleri sokaklardan almak için burdayız” diyor.
Ancak bu projede yer almak istemeyenler de var, aracında yaşamayı tercih eden Kenny Miles gibi.
Miles, “Aracınızda yaşayınca daha fazla özgürlük daha az drama oluyor. Barınakları küçümsemek istemiyorum. Şükürler olsun iyi ki varlar, kesinlikle daha fazlalarına ihtiyacımız var. Ama ben barınakta olmamayı tercih ederim. Hollywood’da kiralar çok pahalı. Stüdyolar 1200-2400 dolar arası bunu ödeyemen ama birkaç aylığına cezaevine girersem belki para biriktirebilirim” ifadelerini kullanıyor.
Projenin karşılaştığı önemli zorluklar da var. Bunlardan en önemlisi Amerika’da emlak piyasasının en pahalı olduğu kentlerden birinde sosyal hizmet veren bir yer inşa etmek oldukça maliyetli.
Bir başka sorun da ev sahiplerinin bu tür tesisleri kendi mahallelerinde istememeleri.
Yetkililere göre proje kapsamında yapılan tesislerde tıbbi klinikler, sosyal çalışanlar ve yöneticiler için ofis alanlarının olması maliyeti yükselten diğer etkenlerden.
Bu maliyetin Los Angeles Bölge Yönetimi tarafından karşılanması gerekiyor.
Sokaklardan gelenlerin ihtiyaçları da maliyetleri arttıran önemli etkenlerden.
Proje kapsamında evsizlere sosyal hizmet sunacak kalıcı evlerin ilk olarak yıl sonunda açılması bekleniyor.
Ancak 4 milyon nüfusuna karşılık yaklaşık 40 bin evsizin yaşadığı Los Angeles’ta bu projenin evsizler sorununu çözüp çözemeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.
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