Los Angeles’ta Evsizlerin Sorunu Çözülüyor mu?

Decoursey, “Bizler evsiziz, suçlu değiliz. Kuduz olduğu için sokaklarda vurularak öldürülecek köpekler değiliz. Bizler sadece kötü gelişmeler nedeniyle yani bilirsiniz, bir çeki ödememişsinizdir ya da biri ölmüştür ve yerinizi kaybetmişsinizdir. Ben çadırdayım ama nişanlım dışarda. Konuta geçmeme bir ay kaldı. Eve geçtiğimde burda gördüğünüz insanlar, artık burda olmayacaklar, onların olmayacağı bir eve sahip olmayacağım. Buranın çevresi tehlikeli. Eve ne kadar erken taşınırsam o kadar iyi” dedi.

Ve bunun için birkaç hafta daha beklemesi gerekecek.

O, kentteki yaklaşık 40 bin evsizden sadece biri.

Amerika’nın en büyük ikinci kenti ve sinema dünyasının merkezi Los Angeles’ta evsizlerin durumu bir türlü çözülemeyen sorunlardan biri ama sorunu çözmek adına önemli gelişmeler de var.

2016’da yapılan bir halk oylamasıyla evsizler ve yoksullar için 1.2 milyar dolarlık bir proje hayata geçirildi.

Bu süre içinde de yaklaşık 40 bin evsizin küçük bir bölümü evlere yerleştirilebildi.

Ancak bu sayının artması bekleniyor.

Decoursey, “Şimdiye kadar açtığımız siteler 48 saat içinde doldu. Evde yaşamak isteyenleri yerleştirme konusunda sıkıntı yok. Bunlar barınak değil. Buralarda birçok hizmeti bulabilirsiniz. Köpeğinizi, kedinizi getirebilirsiniz. Burda sizi yargılamıyoruz. Sizi bulmak ve sizleri sokaklardan almak için burdayız” diyor.

Ancak bu projede yer almak istemeyenler de var, aracında yaşamayı tercih eden Kenny Miles gibi.

Miles, “Aracınızda yaşayınca daha fazla özgürlük daha az drama oluyor. Barınakları küçümsemek istemiyorum. Şükürler olsun iyi ki varlar, kesinlikle daha fazlalarına ihtiyacımız var. Ama ben barınakta olmamayı tercih ederim. Hollywood’da kiralar çok pahalı. Stüdyolar 1200-2400 dolar arası bunu ödeyemen ama birkaç aylığına cezaevine girersem belki para biriktirebilirim” ifadelerini kullanıyor.