Los Angeles’ta Evsizlikle Mücadele

California’nın Los Angeles kentinde konut desteği için yapılan harcamalar daha önce hiç olmadığı kadar yükseltilmiş olsa da, evsizlik oranı geçen yıldan bu yana yüzde 12 artış gösterdi. Uzmanlar, kiralardaki artışın her geçen gün daha fazla kişiyi konut piyasasının dışına ittiğini söylüyor. Seçim kampanyası kapsamında bağış toplamak için California’yı ziyaret eden Başkan Trump, eyaletteki büyük kentlerde yönetimlerin evsizlikle mücadelede etkili adım atmayarak kendi kendilerini yok ettiklerini savundu. Bu, dünyadaki birçok kentte kalıcı yoksulluğa neden olan bir sorun.
Sokaklarda, çadırlarda yaşayan binlerce kişi. Bu, Los Angeles’ta sık rastlanan bir görüntü.
Bir uzman, bunun gelişmekte olan ülkelerde görülen, yeni oluşmaya başlayan gecekondu semtleri gerçeğine benzediğini söylüyor.
Milken Enstitüsü’nden Kevin Klowden “Bugün burada gördüğümüz, gecekondulaşmaya doğru yönelen bir yapılanma çünkü artık çadır kentler var burada” diyor.
Ve bu, tüm ilerleme çabalarına karşın oluyor. Los Angeleslı seçmenlerin de onayladığı bir uygulama aracılığıyla geçen yıl kentte sokaklarda yaşayan 21 bin kişi kalıcı olarak iskan edildi.
Ancak bazı çözümler kısa vadeli. Örneğin, bu kişinin kaldığı 45 yataklık sığınma yeri gibi.
Barınak sahibi Robert Venegas, “Los Angeles’ta konut kiraları aşırı yüksek. Bunu karşılamak çok zor. Kendi başıma yapamıyorum; yardıma ihtiyacım var. Bu yüzden, bu barınağı buraya kurdukları için şükrediyorum” diyor.
Kent yönetiminin desteğiyle kurulan bu barınak, birçok kişiye sığınma şansı sunan barınakların ilki.
El Puente Bridge Barınağı’ndan Daniel Xavier, “Aradaki fark şu: dışarıda, sokaklarda geceleri uyurken herhangi bir saldırıya uğrayıp uğramayacakları endişesi yaşıyorlar, buradaysa en azından başlarını yastığa koyup güvende hissederek uyuyorlar” ifadelerini kullanıyor.
Kişilerin evsiz olma nedenleri arasında uyuşturucu bağımlılığı ya da zihinsel engel de var. Ancak iyileştirme çalışmaları yürüten yerel bir yetkili, sorunun kökünde, konut kiralarının yüksek, maaşlarınsa düşük olmasının yattığını söylüyor.
Evsizlere Hizmet Birimi’nden Peter Lynn, “Los Angeles, Amerika’daki en pahalı konut piyasasına sahip. Maalesef yıllardır düşük kapasitede konut inşası yapıldı. Bu, California genelinde de karşılaştığımız bir durum” diyor.
Uzun yıllar boyunca, Amerika’nın batısında genişleyen kentlerde evler, birbirinden uzak mesafede ve seyrek olarak inşa edilmiş.
Milken Enstitüsü’nden Kevin Klowden, “Bu model, otoban inşası için yeterli yer kalmayana kadar kullanılıyor. Sonuç olarak da insanları sürekli merkezin dışına itmiş oluyorsunuz. Merkezde, istihdam alanlarının en fazla olduğu bölgelerde yaşamaksa gittikça pahalılaşıyor” diyor.
Güçlü bir ekonomiye sahip olan kentte birçok kişi geride kaldı.
Trump yönetimi yetkilileri ABD genelindeki evsizlerin neredeyse yarısının California’da yaşadığını söylüyor ve eyallette konut piyasasının ve hatta kira kontrolunun etkili bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Uzmanlara göreyse, federal hükümetin tüm birimlerinin karşılanabilir barınma imkanı oluşturma yolları araması gerekiyor.
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