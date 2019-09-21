Los Angeles’ta Evsizlikle Mücadele

California’nın Los Angeles kentinde konut desteği için yapılan harcamalar daha önce hiç olmadığı kadar yükseltilmiş olsa da, evsizlik oranı geçen yıldan bu yana yüzde 12 artış gösterdi. Uzmanlar, kiralardaki artışın her geçen gün daha fazla kişiyi konut piyasasının dışına ittiğini söylüyor. Seçim kampanyası kapsamında bağış toplamak için California’yı ziyaret eden Başkan Trump, eyaletteki büyük kentlerde yönetimlerin evsizlikle mücadelede etkili adım atmayarak kendi kendilerini yok ettiklerini savundu. Bu, dünyadaki birçok kentte kalıcı yoksulluğa neden olan bir sorun.

Sokaklarda, çadırlarda yaşayan binlerce kişi. Bu, Los Angeles’ta sık rastlanan bir görüntü.

Bir uzman, bunun gelişmekte olan ülkelerde görülen, yeni oluşmaya başlayan gecekondu semtleri gerçeğine benzediğini söylüyor.

Milken Enstitüsü’nden Kevin Klowden “Bugün burada gördüğümüz, gecekondulaşmaya doğru yönelen bir yapılanma çünkü artık çadır kentler var burada” diyor.

Ve bu, tüm ilerleme çabalarına karşın oluyor. Los Angeleslı seçmenlerin de onayladığı bir uygulama aracılığıyla geçen yıl kentte sokaklarda yaşayan 21 bin kişi kalıcı olarak iskan edildi.