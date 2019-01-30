HABER

Los Angeles'ta iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı, polis soruşturma başlattı

30.01.2019 21:04 | Son Güncelleme

Bayrak asılan eğitim ve öğretim kurumları; Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var" dedi.

Los Angeles'ta iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı, polis soruşturma başlattı

ABD'nin Los Angeles kentinde iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı. Polis olayla ilgili soruşturması başlattı.

Polis güvenlik kamerası kayıtlarını izliyor. Güvenlik güçleri okulların çevresinde devriye geziyor.

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Türk bayrakları Salı sabahı siyah kıyafet giymiş maskeli bir kişi tarafından asıldı.

Bayrak asılan eğitim ve öğretim kurumları; Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu.

Los Angeles Times'a konuşan polis kaynakları, Encino'daki olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.

Canoga Park'taki olayda da, "nefret" unsuru olup olmadığı araştırılıyor.

Los Angeles Şehir Konseyi'nden Paul Koretz, "Bu, Yahudi okullarına Nazilerin sembolü olan gamalı haçların çizilmesiyle aynı şey. Çok rezilce bir şey ve şehir olarak buna karşı duracağız" dedi.

Belediye Başkanı Garcetti: Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var. Ermeni-Amerikan topluluğunun bu tehditkar davranışın arkasında kimin olduğunu bilmesi gerek, Los Angeles polisinin bunu kimin yaptığını bulana kadar çalışmaya devam edeceğini biliyorum" dedi.

https://twitter.com/MayorOfLA/status/1090480015957942272

Ermeni Ulusal Komitesi Batı Bölgesi İletişim Koordinatörü Dickran Khodanian ise Twitter hesabından okullara asılan bayrak fotoğraflarını paylaşarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

https://twitter.com/DKhodanian/status/1090328676271411200

Bayrakların öğrenciler okula gelmeden kaldırıldığı belirtildi.

Los Angeles Times gazetesine göre okulların bulunduğu bölgelerde yaşayan Ermeniler, bayrakların "kendilerine gözdağı verilmesi amacıyla" asıldığını düşünüyor.

Gazetenin haberinde bu bölgelerde 1915 olaylardan sağ kurtulanların akrabalarının yaşadığı vurgulandı.

Haberde ayrıca okullara bayraklar asılmasının onlara yönelik bir 'hakaret' olduğu yorumu yapıldı.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
30 Ocak Amerikan Basınından Özetler30 Ocak Amerikan Basınından Özetler
AB: ‘Brexit Anlaşması’nı Yeniden Müzakere Etmeyeceğiz’AB: ‘Brexit Anlaşması’nı Yeniden Müzakere Etmeyeceğiz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

Brezilya'da baraj çöktü: En az 50 ölü, 300 kayıp

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

İsrail askerleri, 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Skandal teklif: Halk yalan makinesinden geçirilsin

Skandal teklif: Halk yalan makinesinden geçirilsin

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.