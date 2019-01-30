Los Angeles'ta iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı, polis soruşturma başlattı

ABD'nin Los Angeles kentinde iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı. Polis olayla ilgili soruşturması başlattı.

Polis güvenlik kamerası kayıtlarını izliyor. Güvenlik güçleri okulların çevresinde devriye geziyor.

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Türk bayrakları Salı sabahı siyah kıyafet giymiş maskeli bir kişi tarafından asıldı.

Bayrak asılan eğitim ve öğretim kurumları; Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu.

Los Angeles Times'a konuşan polis kaynakları, Encino'daki olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.

Canoga Park'taki olayda da, "nefret" unsuru olup olmadığı araştırılıyor.

Los Angeles Şehir Konseyi'nden Paul Koretz, "Bu, Yahudi okullarına Nazilerin sembolü olan gamalı haçların çizilmesiyle aynı şey. Çok rezilce bir şey ve şehir olarak buna karşı duracağız" dedi.

Belediye Başkanı Garcetti: Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var. Ermeni-Amerikan topluluğunun bu tehditkar davranışın arkasında kimin olduğunu bilmesi gerek, Los Angeles polisinin bunu kimin yaptığını bulana kadar çalışmaya devam edeceğini biliyorum" dedi.