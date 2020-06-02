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Los Angeles'ta İşletmecilerinden Yağmalara Karşı Tahtalı Önlem

02.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Minneapolis’te hayatını kaybeden George Floyd’un ardından Amerika genelinde başlayan protestolar, Los Angeles’ta yoğun bir şekilde devam ediyor.

Los Angeles'ta İşletmecilerinden Yağmalara Karşı Tahtalı Önlem

Minneapolis’te hayatını kaybeden George Floyd’un ardından Amerika genelinde başlayan protestolar, Los Angeles’ta yoğun bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren barışçı eylemler, yerini yağma, yıkma ve kundaklamaya bıraktı.

Pazar günü Los Angeles’ın sembol şehirlerinden Santa Monica’daki 3. cadde üzerinde bulunan mağazaları yağmalayan göstericiler büyük zarara yol açtı.

İşletmelerin tamamının yağmalandığı 3. caddede, göstericiler zaman zaman binaları ateşe verdi.

Çıkan yangınlar, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gece boyunca hem polis ekiplerinin hem de ulusal muhafızların çalışmaları sürerken yalnızca Santa Monica’da 400’den fazla kişi tutuklandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, tüm yağmacıların tek tek tespit edilip, tutuklanacağını ifade ederken, protestoculardan şiddet eylemlerine son vermelerini istedi.

Yaklaşık 1000 Ulusal Muhafız ekibi ve 20 bin polis memuru ara vermeden görevlerine devam ediyor.

Batı Los Angeles’ta yoğunlaşması beklenen gösteriler nedeniyle bölgedeki işletmeciler sabah saatlerinden bu yana tahta bloklarla işletmelerinin vitrin camlarını kapatarak, önlem alıyor.

1 adet tahta bloğun maaliyeti 200 dolar. Yani yaklaşık 1400 Türk Lirası. Ortalama bir mağazanın tamamen tahta bloklarla kaplanması için en az 5 blok tahtaya ihtiyaç duyuluyor.

Pandemi süresince, büyük maddi hasara uğrayan işletmeler, şimdi saldırılara karşı hazırlıklı olabilmek için yine büyük kayıp yaşıyor.

Yerleşim bölgelerinin de tehdit altında olabileceği ifade edilirken, Los Angeles genelinde akşam 17’den sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Los Angeles genelinde dün geceyarısı, göstericilerin yerleşim yerlerindeki bazı binaların garajlarına girdiği ve motorlu taşıtların çalındığı bildiriliyor.

Yetkililer olası bir tehlikeye karşı tüm Los Angeles sakinlerini dikkatli olmaları ve evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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