Los Angeles’ta İsrail Protestosu

Protesto gösterilerine katılan binlerce kişi, üzerinde “Filistin’e özgürlük”, “Kudüs Filistin’in başkenti” yazan döviz ve pankartlarla Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestoculardan biri, “Artık oturup, olup biteni izleme zamanı değil. Sesimizi çıkarmak ve farkındalık yaratmak zorundayız. Sosyal medyada sesimizi duyurup, Filistin’in 73 yıldır nasıl bir soykırım altında olduğunu anlattığımız için İsrail artık kendi yarattığı hikayeyi anlatamıyor. Bu yüzden buradayım. Filistinli çocukların sesi olmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Los Angeles’ın en işlek caddelerinden biri olan Wilshire Bulvarı’nda toplanan binlerce gösterici, İsrail'in Filistin işgalini, Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliyesini, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Filistinli sivil ölümlerini protesto etti.

Los Angeles’ta yaklaşık 20 bin kişilik bir grup, İsrail karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Bu kez protestolnun adresi, ABD’nin en kalabalık şehirlerinden Los Angeles oldu.

Protestoculardan bir diğeri de, “Dünyanın herhangi bir yerinde baskı altındaki insanlar için buradayım. Özellikle Filistinliler için buradayım. Filistinliler’in haklarının iadesi için buradayım. 1948’den beri İsrail tarafından işgal edilen Filistin toprakları için buradayım” dedi.

Cumartesi öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar devam eden protestolara 20 bine yakın kişinin katıldığı bildiriliyor. Binlerce kişi, sık sık atılan sloganlarla, Başkan Joe Biden yönetiminden ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını kesmesi talebinde bulundu.

Wilshire Bulvarı üzerindeki federal bina önünde toplanan, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu grup, daha sonra Los Angeles’taki İsrail Başkonsolosluğu’na doğru yürüyüşe geçti.

Polis, Wilshire Bulvarı’nı sıkı güvenlik önlemleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatırken, polis helikopterleri de gün boyu havadan güvenliği sağlamaya çalıştı.

