Los Angeles’ta Parti Düzenleyenlerin Elektriği Kesilecek

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Corona virüsüyle mücadele kapsamında kalabalık parti düzenleyen ev ve işyerlerinin elektrik ve sularının kesileceğini açıkladı.

Los Angeles Polis Teşkilatı, sosyal mesafenin uygulanmadığı kalabalık partilerin yerlerinin belirlenmesinden sonraki 48 saat içinde bu evlerle işyerlerinin elektrik ve suyunu kesebilecek.

Yasakların uygulanmasına, geçtiğimiz hafta sonunda onlarca evde kalabalık partiler yapıldığının tespit edilmesinin hemen ardından karar verildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, ‘Uygulamanın amacı, yalnızca geniş kalabalıklar. Küçük grupların, ailelerin evlerde toplanmasına odaklanmıyoruz’ dedi. Garcetti ayrıca, bölgedeki bar ve gece klüplerinin Corona virüsüyle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olduğunu, ancak çok sayıda ev ve işyerinin kuralı ihlal ederek gece klübüne döndürülmesinin kamu sağlığını tehdit ettiğini ve bu durumun cezai yaptırımlar gerektirdiğini belirtti.

Los Angeles Polis Teşkilatı, kalabalık partilere ev sahipliği yapan konutların çoğunun kısa dönem için kiralanan evler olduğuna ve genelde Hollywood Tepeleri’nde sesten uzak noktalardaki yerlerin seçildiğine dikkat çekti. Ancak yetkililer yalnızca Hollywood Tepeleri değil Los Angeles’ın genelinde kalabalık grupların sosyal mesafeye dikkat etmeksizin evlerde toplandığına şahit olduklarını belirtiyor.