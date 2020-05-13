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Los Angeles'ta Plajlar 2 Ay Aradan Sonra Açıldı

13.05.2020 21:08 | Son Güncelleme

120 kilometre boyunca uzanan toplam 20 plaja sahip olan Los Angeles’ta, halk, uzun bir aradan sonra belirli kısıtlamalarla okyanusa kavuşuyor. Corona virüsüyle mücadele kapsamında Los Angeles’ta plajların tamamı yaklaşık 2 ay önce kapatılmıştı

Los Angeles'ta Plajlar 2 Ay Aradan Sonra Açıldı

120 kilometre boyunca uzanan toplam 20 plaja sahip olan Los Angeles’ta, halk, uzun bir aradan sonra belirli kısıtlamalarla okyanusa kavuşuyor.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Los Angeles’ta plajların tamamı yaklaşık 2 ay önce kapatılmıştı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin açıklamasına göre, plajlar yalnızca belirlenen sportif faaliyetler için kullanılabilecek.

Yeni uygulamaya göre, plajda yürümek ve koşmak, okyanusta yüzmek ve surf yapmak serbest olacak. Ancak güneşlenmek, piknik yapmak, bisiklete binmek, voleybol gibi toplu aktivitelerde bulunmak yasak olmaya devam edecek.

Plajların bulunduğu bölgelerdeki otoparklar da yoğunluğu önlemek amacıyla bir süre daha kapalı olacak.

Halkın maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen yerel yetkililer, plajlardaki güvenlik önlemlerini de arttırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Orange County plajlarındaki yoğun kalabalığın Los Angeles’ta da ortaya çıkmasından endişe eden yetkililer, halka kurallara uyma konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

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