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Los Angeles'ta Plajların Açılmasından Sonra Son Durum

18.05.2020 23:32 | Son Güncelleme

Los Angeles’ın meşhur Venice Plajı’nda okyanusta yüzmek isteyen 39 yaşındaki profesyonel güreşçi ve aktör Shad Gaspard ve 10 yaşındaki oğlu dev dalgaların hedefi oldu

Los Angeles'ta Plajların Açılmasından Sonra Son Durum

Corona virüsüyle mücadele kapsamında yaklaşık iki aylık yasaktan sonra geçen hafta ortasında belirli kısıtlamalarla açılan Los Angeles plajlarında pazar akşamı acı bir olay yaşandı.

Los Angeles’ın meşhur Venice Plajı’nda okyanusta yüzmek isteyen, 39 yaşındaki profesyonel güreşçi ve aktör Shad Gaspard ve 10 yaşındaki oğlu dev dalgaların hedefi oldu.

Ekiplerin hızla ulaştığı olay yerinde, dalgalarla mücadele eden Shad Gaspard, ilk olarak oğlunun kurtarılması için, eliyle işaret ederek cankurtaranları yönlendirdi.

Oğlunun yara almadan kurtarılmasını sağlayan Gaspard, kurtarılmak üzere olduğu anda aniden gelen dev dalgalara gömülerek ortadan kayboldu

Cankurtaran ekipleri, hava desteğiyle geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü ancak sonuç alınamadı. Ekipler sabah erken saatlerde arama çalışmalarını hızlandırdı ancak Gaspard’ın izine hala rastlanmadı.

Eşi Siliana Gaspard, sosyal medya hesaplarından kayıp ilanı paylaşarak, Los Angeles halkından arama çalışmalarına destek istedi.

2009 yılında Siliana Gaspard’la evlenen ve çocuk sahibi olan Shad Gaspard, 2010 yılında profesyonel güreşi bırakarak, oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Eşi Siliana Gaspard, sosyal medya hesaplarından kayıp ilanı paylaşarak, Los Angeles halkından arama çalışmalarına destek istedi.

2009 yılında Siliana Gaspard’la evlenen ve çocuk sahibi olan Shad Gaspard, 2010 yılında profesyonel güreşi bırakarak, oyunculuk yapmaya başlamıştı.

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