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Los Angeles'ta Polis Teşkilatı'nın Bütçesi Arttırılmayacak

05.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Protestocuların sık sık Los Angeles Polis Teşkilatı’nın bütçesinin kısıtlanması konusundaki taleplerine Belediye Başkanı Garcetti tepkisiz kalmadı ve LAPD’nin bütçesinin bu mali yıl içinde arttırılmayacağını açıkladı

Los Angeles'ta Polis Teşkilatı'nın Bütçesi Arttırılmayacak

Minneapolis’te hayatını kaybeden George Floyd’un ardından Amerika genelinde başlayan protestolar, Los Angeles’ta da devam ediyor.

Hafta sonu şiddet, yağma ve kundaklama olaylarının yaşanan kentte artık barışçı protestolar hakim. Barışçı protestoların sorunsuz geçmesi nedeniyle Los Angeles’ta bundan böyle sokağa çıkma yasağı da uygulanmayacak.

Sık sık bir dizin yere koyularak oturulması anonsları yapan göstericilere zaman zaman polis memurları da destek veriyor. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de, ‘Barışçı protestolarla gurur duyuyorum’ diyerek diz çöktü ve protestolara destek verdi.

Protestocuların sık sık Los Angeles Polis Teşkilatı’nın bütçesinin kısıtlanması konusundaki taleplerine Belediye Başkanı Garcetti tepkisiz kalmadı ve LAPD’nin bütçesinin bu mali yıl içinde arttırılmayacağını açıkladı. Los Angeles Polis Teşkilatı bütçesinin 2020-2021 yılında 118 milyar dolardan, 186 milyar dolara çıkması bekleniyordu ancak son açıklamalara göre bu artış gerçekleşmeyecek. Garcetti sadece LAPD değil, diğer kamu kurumlarından da yapılacak kesin-tilerle toplam 250 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağını ve bunun eğitim, sağlık ve iş kollarına yatırım olarak değerlendirileceğini söyledi.

Los Angeles’taki şiddet olayları yüzünden ortaya çıkan bilanço henüz tam olarak bilinmiyor.

LAPD’nin açıklamasına göre, olaylar nedeniyle 66 polis aracı kullanılamaz hale geldi. Protestoların emniyet birimlerine maliyetininse 750 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

4 gün boyunca belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanan Los Angeles’ta şu ana kadar toplam 2,700 kişi tutuklandı. Tutuklamaların yüzde 92’sinin dağılmamakta direnme veya sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi yüzünden yapıldığı belirtildi.

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