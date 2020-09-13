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Los Angeles’ta Polislere Kurşun

13.09.2020 19:10 | Son Güncelleme

Amerika’nın Los Angeles kentinde iki polis, araçları içindeyken vuruldu. Polislerin sağlık durumlarının ciddi olduğu açıklandı

Los Angeles’ta Polislere Kurşun

Amerika’nın Los Angeles kentinde iki polis, araçları içindeyken vuruldu. Polislerin sağlık durumlarının ciddi olduğu açıklandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişi polislerin bulunduğu araca yaklaşıyor, ateş açıyor ve ardından kaçıyor.

Şüpheliyi yakalamak için çabalar sürüyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ya göre 2020’de görev başındayken yaklaşık 20 polis hayatını kaybetti.

Polis ve görgü tanıklarına göre protestocular polis karşıtı sloganlar attı ve 2 polisin tedavi gördüğü acil bölümüne girişi engelledi.

Polislerin isimleri açıklanmadı, birinin kadın olduğu kaydedildi.

Polislerin vurulma anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Donald Trump suçluların sert şekilde vurulması gerektiğini kaydetti.

Trump yeniden seçilme kampanyasında düzeni sağlamayı en önemli önceliklerinden biri haline getirmiş durumda.

California’dan Demokrat Kongre üyesi olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de iki polis için dua ettiğini belirtti.

Schiff, suçlunun bir an önce yakalanmasını umduğunu da kaydetti.

Amerika’da siyah George Floyd’un Mayıs ayının sonlarında polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde günlerce süren polis şiddetine karşı gösteriler düzenlenmişti.

Polis şiddetine karşı gösteriler hala bazı kentlerde yer yer devam ediyor.

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