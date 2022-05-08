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Los Angeles’ta Robot Garsonlar

08.05.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin de etkisiyle yapay zeka teknolojisi ürünleri daha hızlı hayatımıza girmeye başladı. O ürünlerden biri de robot garsonlar. Robot garsonlar, pandemiyle birlikte gelen kısıtlamalar ve istihdam sıkıntısına çözüm amacıyla Amerika'da da yaygınlaşmaya başladı.

Los Angeles’ta Robot Garsonlar

Los Angeles’ta bir Çin restoranının başlattığı robot garson uygulaması müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

Çocukken birçoklarının hayalini süsleyen çizgi film ürünleri artık gerçekleşmekten çok uzak değil.

Yaklaşık 55 yıl önce, Amerikan televizyonunda ilk kez yayınlanan fütürist çizgi film ailesi "Jetgiller" gün geçtikçe gerçeğe dönüşüyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle giderek yaygınlaşan temassız yaşam ve artan işgücü sıkıntısı işletmeleri teknolojik çözümlere daha sıcak bakmaya zorluyor.

O teknolojilerden biri de Asya ülkelerinde uzun bir süredir kullanılmasına rağmen birçok ülkenin yeni tanıştığı robot garsonlar.

Pandemi döneminin ortalarında hizmete açılan bu restoranda işletme sahipleri uzun bir süre iş ilanlarına kimsenin dönmediğini ve sonunda çözümü robot garsonda bulduklarını söylüyor.

Restoranın Etkinlikler ve Müşteri İlişkileri Müdürü Janet, A. “Restoranın pandeminin ortasında istihdam sıkıntısı yaşandığı bir zamanda açılması kurucumuzu böyle bir hizmeti devreye sokmaya yöneltti. Böylece daha az elemanla daha çok hizmet verebiliriz dedik. Robot şöyle çalışıyor. Mutfak ekibi hazır olduğunda robotun tepsilerine yemekleri yerleştiriyor ve hangi masaya gideceğini programlıyor. Robot tepsileri masalara götürüyor ve bittiğinde garsonlar tarafından yeniden programlanıp boş tabakları topluyor” diyor.

55 kilo ağırlığındaki bu robot garsonlar 5 saatlik şarj süresinin ardından 24 saat aralıksız çalışabiliyor. Günde 400’den fazla masaya hizmet veren robot garsonlar konukları karşılıyor, uğurluyor, hatta şarkı bile söylüyor.

Tek seferde 4 masaya birden hizmet verebilen bu robot garsonlar, oldukça güvenli. Tabanında bulunan sensörler sayesinde önündeki objeleri fark edip, anında durabiliyor.

Janet A., “Robotlar, sadece biz çalışanlara yardımcı olmakla kalmıyor, müşteriler için de bir eğlence kaynağı. Bazı müşteriler hiç böyle bir şey görmediğini söylüyor, bazıları daha önce görmüş oluyor çünkü Asya ülkelerinde yaygın. Ama Los Angeles’ta böyle bir hizmet herkes için ilgi çekici” diyor.

Amerika’da bir garson, bahşişler hariç senede ortalama 34 bin 337 dolar kazanıyor. 20 bin dolardan alıcı bulan bu robot garsonlar hastalanmıyor, tatil yapmıyor, yemek molasına ihtiyaç duymuyor. İşletmelere hem zaman hem de ekonomik yarar sağlıyor.

Robot garsonlar, insan-robot rekabeti açısından düşündürücü bir ilerleme olarak görülse de, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka teknolojisi kullanımının birçok sektörde yüzde 458 artacağı öngörülüyor.

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