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Los Angeles'ta Toplu Taşımada Maske Hala Zorunlu

23.04.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federal düzeydeki son değişikliklere rağmen, Amerika’nın en kalabalık bölgelerinden Los Angeles, toplu taşıma araçlarında veya havaalanları gibi kapalı ulaşım merkezlerinde yolcuların maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi

Los Angeles'ta Toplu Taşımada Maske Hala Zorunlu

ABD’deki maske takma zorunluluğuyla ilgili toplumsal ve siyasi tartışmalar devam ediyor.

Hafta başında Florida'daki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin aldığı maske takma zorunluluğunu iptal eden karara, ülkede bu yöndeki düzenlemeyi yapan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) itiraz etti.

CDC, toplu taşıma araçlarında maske kullanılmasının gerekli olduğuna inandığını ve Adalet Bakanlığı’nın devreye girmesi gerektiğini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Antony Coley bu açıklamadan kısa süre sonra bakanlığın resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, federal yargıcın kararını temyize götüreceklerini ve ilk başvuruyu yaptıklarını bildirdi.

Federal düzeydeki son değişikliklere rağmen, Amerika’nın en kalabalık bölgelerinden Los Angeles, toplu taşıma araçlarında veya havaalanları gibi kapalı ulaşım merkezlerinde yolcuların maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi. Karar, Perşembe gecesi yürürlüğe girdi.

California Halk Sağlığı Dairesi de geçen Çarşamba günü artık zorunlu olmasa da, halkın toplu taşıma kullanırken maske takmalarını şiddetle tavsiye eden kendi güncellenmiş kılavuzunu açıkladı.

Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer’ın yaptığı açıklamaya göre, bölgenin maske zorunluluğu banliyö trenlerini, metroları, otobüsleri, taksileri, Uber'leri ve Lyft’leri, otobüs terminalleri, metro istasyonları, limanlar ve diğer kapalı liman terminalleri dahil olmak üzere iç mekan ulaşım merkezlerininin tamamını, COVID-19 aşı durumu ne olursa olsun, 2 yaş ve üzerinde herkesi kapsıyor.

Karar, Los Angeles Uluslararası Havalimanı ve Hollywood Burbank Havalimanı'nı da kapsıyor. Ferrer, bölgeden bağımsız olarak faaliyet gösteren Long Beach Halk Sağlığı Dairesi’nin de benzer bir karar almasını beklediğini söyledi. Kendi halk sağlığı dairesine sahip olan Pasadena, bölgenin maske takma kurallarına uyacağını açıkladı.

Yerel maske takma talimatı, havayolu yolcuları için uçaktan indikten sonra başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Los Angeles bölge genelinde yeni vakalar, geçtiğimiz aya oranla 2 kat artarak günde ortalama 1262’ye ulaştı.

Bölgede pozitiflik oranı da son günlerde yaklaşık yüzde 2'ye yükseldi; iki hafta önce, pozitiflik oranı yaklaşık yüzde 1'di.

Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, bulaşma oranı orta seviyeye düştüğünde ve CDC toplu taşımada maskenin artık gerekli olmadığına karar verdiğinde bölgenin 30 gün içinde maske kararını yeniden değerlendirileceğini söyledi.

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