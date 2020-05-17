Los Angeles’taki Patlamada İtfaiye Görevlileri Yaralandı

Amerika’nın üçüncü büyük kenti Los Angeles’ta kent merkezinde tek katlı bir depoda meydana gelen patlamada 11 itfaiye görevlisi yaralandı.

Patlama sırasında itfaiye görevlilerinin binanın içinde ve çatısında olduğu, patlamayla birlikte kimisinin dışarıya koşarak kimisinin de çatıdan alevler içindeki merdivenlerden aşağa inerek kurtuldukları kaydedildi.

Patlama öncesi itfaiye görevlileri binadaki yangını söndürmek için bölgeye gelmişti.

Patlamayla birlikte alevlerin 30 metre yükseliğe kadar çıktığı belirtiliyor.Bazı itfaiye görevlilerinin alevler içinde binadan çıktığı ve koruyucu kıyafetlerini hemen çıkarmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

Çeşitli yanıkları olan 11 itfaiye görevlisinden 3’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Bununla birlikte söz konusu görevlilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Belediye Başkanı Eric Garcetti herkesin hayata tutunmasının sevindirici haber olduğunu söylerken, Los Angeles itfaiye yetkilileri durumun çok daha kötü olabileceğini kaydetti.

Olay anında bölgede 200’den fazla itfaiye görevlisinin olduğu belirtildi. Patlamayla birlikte yangının bazı binalara sıçradığı ancak kontrol altına alındığı açıklandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

