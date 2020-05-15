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Los Angeles'taki Yüzen Hastane Gemisi Mercy Geri Döndü

15.05.2020 20:38 | Son Güncelleme

Corona virüsüyle mücadele kapsamında, 23 Mart’ta Los Angeles Limanı’na demirleyen, ABD donanmasına ait hastane gemisi Mercy, San Diego’ya geri döndü

Los Angeles'taki Yüzen Hastane Gemisi Mercy Geri Döndü

Corona virüsüyle mücadele kapsamında, 23 Mart’ta Los Angeles Limanı’na demirleyen, ABD donanmasına ait hastane gemisi Mercy, San Diego’ya geri döndü.

Bu sabah saatlerinde Los Angeles Limanı’ndan ayrılan USNS Mercy, salgın nedeniyle yoğun kapasiteyle çalışan Los Angeles hastanelerini rahatlatmak üzere görev yapıyordu.

Los Angeles Limanı’na demirlediği günden bu yana, yalnızca corona virüsü dışındaki hastalara hizmet veren USNS Mercy, 6 haftada toplam 77 hasta kabul etti.

Son hastalarını 5 Mayıs’ta kabul eden USNS Mercy doktorları, Los Angeles’ta bulundukları süre boyunca 8 ameliyat gerçekleştirdi.

1000 yatak kapasiteli, tam donanımlı yüzen hastanenin tarihinde ilk defa, kalp pili ameliyatı pandemi süresinde gerçekleştirildi.

Gemi içindeki tüm tedaviler ücretsiz olarak sunuldu.

USNS Mercy, corona virüsü dışındaki hastaları kabul ediyor olmasına rağmen, gemi içindeki birçok personel virüsle enfekte olmuştu.

3.Filo Sözcüsü John Fage, virüs nedeniyle gemiden ayrılan ve karantinaya alınan personelin tamamının iyileşerek göreve döndüğünü bildirdi.

USNS Mercy, San Diego’ya dönüyor olmasına rağmen yaklaşık 60 personel, Los Angeles ve Orange County’deki bakım evlerine destek için bir süre daha göreve devam edecek.

California Acil Durum Hizmetleri Dairesi Direktörü Mark Ghilarducci, corona virüsüyle mücadelede USNS Mercy’nin etkin rolüne dikkat çekerek, federal yetkililere, ABD Donanması’na ve Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu FEMA’ya teşekkür etti.

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