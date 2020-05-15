Los Angeles'taki Yüzen Hastane Gemisi Mercy Geri Döndü

USNS Mercy, corona virüsü dışındaki hastaları kabul ediyor olmasına rağmen, gemi içindeki birçok personel virüsle enfekte olmuştu.

Gemi içindeki tüm tedaviler ücretsiz olarak sunuldu.

Los Angeles Limanı’na demirlediği günden bu yana, yalnızca corona virüsü dışındaki hastalara hizmet veren USNS Mercy, 6 haftada toplam 77 hasta kabul etti.

Bu sabah saatlerinde Los Angeles Limanı’ndan ayrılan USNS Mercy, salgın nedeniyle yoğun kapasiteyle çalışan Los Angeles hastanelerini rahatlatmak üzere görev yapıyordu.

USNS Mercy, San Diego’ya dönüyor olmasına rağmen yaklaşık 60 personel, Los Angeles ve Orange County’deki bakım evlerine destek için bir süre daha göreve devam edecek.

California Acil Durum Hizmetleri Dairesi Direktörü Mark Ghilarducci, corona virüsüyle mücadelede USNS Mercy’nin etkin rolüne dikkat çekerek, federal yetkililere, ABD Donanması’na ve Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu FEMA’ya teşekkür etti.

