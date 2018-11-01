Lösemi belirtileri neler? Ailelere lösemi uyarısı

Lösemi, kemik iliğindeki ana hücrelerin kontrolsüz çoğalarak başta kemik iliği olmak üzere tüm organ ve dokuların normal fonksiyonlarını bozması sonucu gelişiyor. Löseminin görülme oranları gün be gün artış gösteriyor. Bunda; kötü beslenme, hava kirliliği, cep telefonları, elektromanyetik dalgalar ve viral hastalıklar etkin rol oynuyor. Tedavisi ise çok önemli ve özellikle kök hücre bağışçısı olarak tedavi bekleyen binlerce hastaya umut olmak mümkün. "2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Tanyeli, löseminin 10 önemli belirtisi hakkında bilgi verdi ve ailelere uyarılarda bulundu. 1.Kansızlık: Löseminin ilk bulgularından biri kansızlıktır. Çocuğun renginin giderek soluklaşması ve halsizlik şikayetleri kansızlığın ilk belirtileri arasında yer alır. Kemik iliğindeki kırmızı kürelerin azalması ile kansızlık gelişir. Doğumdan sonraki altı ay ile bir yaş arası dönemde fizyolojik anemi yaşanabilir ancak kansızlık asla normal bir durum olarak kabul edilmemeli ve mutlaka doktora gidilmelidir. Her yaş grubuna göre belirli hemoglobin değerleri vardır ve bu değerlerin altında olması her zaman anormal olarak değerlendirilmelidir. Toplumda en fazla demir eksikliği kansızlığa neden olur. Lösemi de sıklıkla bu nedenle fark edilememektedir. Demir eksikliği tedavisi ile teşhisi daha geç konulan lösemi hastası sayısı azımsanmayacak orandadır. Bu nedenle tedaviye cevap vermeyen kansızlığın olan çocukların mutlaka iyi araştırılması gereklidir.

2.Ateş: Akut miyeloid lösemide (AML) inatçı yüksek ateş görülür. Lösemide ateş görülmesinin nedeni; lösemik hücrelerin kemik iliğini infiltre etmesine bağlı olarak kemik iliğindeki normal vücudun savunma sistemi olan beyaz kürelerin baskılanarak azalmasına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlardır. 37-38 ya da 39-40 dereye yakın ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuklarda çoğu zaman ateşin nedeni net olarak saptanamamaktadır. Hastada eğer aynı dönemde, akciğer, kulak ya da üst solunum yolu enfeksiyonu varsa bunlarla ateş izah edilebilir. Ancak lösemi varlığında tedavi rağmen ateş şikayeti devam eder. 2 haftadan daha uzun süren ve sebebi bulunamayan ateş şikayeti olan hastalarda mutlaka maliyn hastalık yönünden hasta araştırılmalıdır. 3.Halsizlik: Kansızlığın bir devamı olarak halsizlik görülür. Genel bir hastalık hali olarak çocuklarda metabolizma da bozulduğu için iştahsızlık ve halsizlik olabilir. Halsizlik çocuğu yatağa bağlar ve hasta yataktan çıkmaz istemez. 4.Kilo kaybı: İştahsızlığa bağlı olarak kilo kaybı gelişir. Kilo kaybının nedeni; lösemik hücrelerden salınan sitokinlerin iştah merkezini etkileyerek iştahsızlık yapmasından kaynaklanır. Çocuğun son 6 ayda yüzde 10’dan fazla kilo kaybına uğraması halinde mutlaka araştırılmalıdır.

5.Vücutta morluk: Çocuklar aşırı hareketlidir. Bazen dikkatsizce elini ya da ayağını sert bir yere çarpabilir ve bu vücutta morluk oluşumuna neden olabilir. Özellikle 2-5 yaş arası dönemde vücutta morluklara daha sık rastlanmaktadır. İnatçı ve vücuttan uzun sürede geçmeyen, özellikle de çocuğun çarpamayacağı bölgelerde; sırtta ve boyunda ortaya çıkan morluklar olması durumunda dikkatli olmakta fayda var. Morluklar, kemik iliğinin lösemik hücreler tarafından tutulmasına bağlı olarak trombositlerin ana hücrelerinin baskılanmasından kaynaklanır. Hastalık devam ettiği sürece bir kaç gün içerisinde vücudun farklı bölgelerinde morluklar oluşmaya devam eder. 6.Kemik ağrısı: Çocukların kol, bacak, kalça kemiği gibi vücudunun her bölgesinde ağrı olabilir. Bu yüzden sıklıkla romatizma hastalığıyla karıştırılır. Uzun süre yanlışlıkla romatizma tedavisi görüp daha sonra lösemi tanısı alan hastalar az değildir. Uzayan eklem ağrılarında mutlaka bir kan tahlili yapılarak lösemi varlığı sorgulanmalıdır. Özellikle kemik ağrısına eşlik eden kansızlık ve kilo kaybı da varsa testler asla ihmal edilmemelidir. Küçük çocuklarda ağrı şikayetlerini dile getirmese bile aile eğer topallama ya da aksama varsa, ağrılı bölge üzerine basamıyorsa ya da gece uyurken o bölgenin üzerine yattığında ağlayarak kalkıyorsa dikkatli olunmalıdır.