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Lösemi belirtileri nelerdir, lösemi nasıl anlaşılır? Lösemi tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
31.05.2024 20:23
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Lösemi kemik iliğinde başlayan ve kanın oluşumunu bozan bir kanser türüdür. Çocukları ve yetişkinleri etkileyebilen lösemi, belirtilerini yavaş yavaş veya aniden gösterebilir. Lösemi genetik yatkınlık, radyasyon maruziyeti ve kimyasal maddelere temas gibi çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak, kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Lösemi belirtileri nelerdir, lösemi nasıl anlaşılır? Lösemi tedavisi

İçindekiler

  • Lösemi nedir?
  • Lösemi belirtileri nelerdir?
  • Lösemi tedavisi nasıl yapılır?

Lösemi her yaş grubunda ortaya çıkabilen ciddi bir hastalıktır. Ancak erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile hastalık yönetilebilir ve birçok hasta için tam iyileşme sağlanabilir. Lösemi teşhisi konan bireylerin, tedavi sürecinde ve sonrasında destek almaları önemlidir. Psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve fiziksel aktivite, tedavi sürecinin daha etkili ve dayanılabilir olmasına yardımcı olabilir.

Lösemi nedir?

Lösemi, kan ve kemik iliğinde başlayan bir kanser türüdür. Kan hücrelerinin üretim sürecinde meydana gelen bir hata sonucu oluşan lösemi, genellikle beyaz kan hücrelerini etkiler. Bu hücreler anormal bir şekilde çoğalarak sağlıklı hücrelerin yerini alır ve vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini zayıflatır. Lösemi, akut veya kronik olarak sınıflandırılır:

  • Akut Lösemi: Hızlı ilerler ve genellikle çocuklarda görülür. Belirtiler aniden ortaya çıkar ve hemen tedavi gerektirir.
  • Kronik Lösemi: Daha yavaş ilerler ve genellikle yetişkinlerde görülür. Belirtiler yavaş yavaş gelişir ve hastalık genellikle rutin kan testleri sırasında keşfedilir.

Lösemi belirtileri nelerdir?

Lösemi belirtileri hastalığın türüne ve evresine bağlı olarak değişir. Lösemi nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı şöyledir:

  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Ateş ve enfeksiyonlar
  • Kilo kaybı
  • Kolay morarma ve kanama
  • Kemik ve eklem ağrıları
  • Lenf düğümlerinde şişlik

Lösemi tedavisi nasıl yapılır?

Lösemi teşhisi genellikle kan testleri, kemik iliği biyopsisi ve görüntüleme testleri (örneğin, bilgisayarlı tomografi) ile konur. Bu testler, anormal hücrelerin varlığını ve löseminin türünü belirlemeye yardımcı olur. Lösemi tedavisi seçenekleri löseminin türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir:

  • Kemoterapi: Lösemi hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Kemoterapi, damar yoluyla veya ağızdan verilebilir.
  • Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlar lösemi hücrelerini öldürmek için kullanılır. Radyoterapi, tüm vücuda veya sadece hastalıklı bölgeye uygulanabilir.
  • Kök hücre nakli: Bu işlemde, hastanın kendi sağlıklı kök hücreleri veya başka bir donörden alınan sağlıklı kök hücreleri kemik iliğine nakledilir. Kök hücre nakli, löseminin tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Hedefe yönelik tedaviler: Bu ilaçlar, lösemi hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durduran belirli molekülleri hedef alır.
  • İmmünoterapi: Bu tedavi yöntemi hastanın bağışıklık sisteminin lösemi hücrelerini tanımasına ve yok etmesine yardımcı olur.
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