'Lösemi genetik geçişli bir hastalık değildir'

İSTANBUL, (DHA)- LÖSEMİ hastalığının sadece çocuklarda değil erişkinlerde de görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ, bu hastalığın genetik geçişli olmadığını, bu nedenle ebeveynlerde lösemi hastalığı oluşması durumunda çocuklarda da oluşacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Her sağlıklı kemik iliğinde akyuvar, alyuvar ve kan pulcuklarının yapım sürecinde rol alan hücrelerin yer aldığını belirten Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği (LLMBİR) Derneği Üyesi Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ, lösemi hastalığında bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalarak kandaki sağlıklı hücrelerin oluşmasını engellediğini ifade etti. Dört farklı lösemi türünün bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ, Lösemi türlerini, akut lenfoblastik lösemi, akut myeloblastik lösemi, kronik lenfositik lösemi ve kronik myelositer olarak sıraladı.

Erişkin döneminde ve çocukluk döneminde sık görülen lösemi tiplerinin farklı olduğunu anlatan Doç. Dr. Sinem Civriz Bozdağ “Çocukluk döneminde daha sık akut lösemi görülürken, erişkinlik döneminde ise en sık kronik lenfositik lösemi gözlenmektedir” dedi.

“LÖSEMİ TÜRLERİNE GÖRE BELİRTİLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR” Löseminin türlerine göre belirtilerinde de farklılık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Bozdağ, “Akut lösemilerde kan hücre değerlerinde düşme görülür. Buna bağlı olarak akyuvarlar düştüğü için ateş, enfeksiyon belirtileri, kan pulcukları düştüğü için vücutta morluklar, daha kolay meydana gelen kanamalar, alyuvar azalmasına bağlı olarak ise halsizlik, çarpıntı, kemik ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Kronik lösemilerde ise şikayetler bu kadar net olarak anlaşılmaz. Kronik myeloid lösemide iştahsızlık, erken doyma, karın ağrısı gözlenebilirken, kronik lenfositik lösemide hiçbir şikâyet olmayabileceği gibi vücutta bezeler, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilir” dedi. LÖSEMİ GENETİK GEÇİŞLİ BİR HASTALIK DEĞİLDİR Lösemi nedenleri arasında radyasyon, böcek ilaçlarına maruz kalmak gibi çevresel faktörler, down sendromu gibi bazı genetik hastalıkların suçlandığını ifade eden Doç. Dr. Bozdağ, “Ancak lösemi genetik geçişli bir hastalık değildir. Ebeveyni lösemi olan bir kişide de lösemi hastalığı görülecek diye bir kaide yoktur. Lösemi hastalığına yakalanma riskini azaltmak için sigara içilmemeli, sağlıklı beslenilmeli, düzenli egzersiz yapılmalı ve obeziteden kaçınılmalıdır. Kronik lenfositer lösemi çok yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için hastaların çoğunda tedaviye ihtiyaç duyulmazken, kronik myelositer lösemide ise hastalar ağızdan alınan haplarla tedavi edilebilmektedir. Akut lösemi tedavisinde ise bunlardan farklı olarak tedaviyehızlıca başlamak gereklidir. Akut lösemi tedavisi kemoterapi ile başlar hekimin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda kök hücre (kemik iliği) naklinin gerekli olup olmadığına karar verilir” dedi.