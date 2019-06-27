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Lösemi hastası Baran için moral konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:34 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Hamdibey Mahallesi'nde yaşayan lösemi hastası 14 yaşındaki Baran Durak için Mahalle Muhtarı Rafet Taşkara öncülüğünde moral konseri düzenlendi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir) (DHA) - BALIKESİR'in Hamdibey Mahallesi'nde yaşayan lösemi hastası 14 yaşındaki Baran Durak için Mahalle Muhtarı Rafet Taşkara öncülüğünde moral konseri düzenlendi.

Lösemi hastası Baran Durak'a moral için Ayvalık Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konserde ilk olarak, Sebahat Cihan Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Çağrı Çalışır yönetiminde, öğrenciler sahne aldı. Güzel Sanatlar Lisesi ekibi, ünlü besteleri başarıyla yorumladı. Beğeniyle izlenen konserin ikinci bölümünde, Ayvalık Roman Orkestrası konser verdi. İzleyenlerin arasında Belediye Meclis üyesi Tülay Çankaya’nın da bulunduğu konserde, Hamdibey Mahallesi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Hamdibey Mahallesi'nin Baran için tek yürek olduğunu, moral gecesini tekrarlamayı planladıklarını söyleyen Muhtar Rafet Taşkara, "Lösemi hastası Baran Durak için Hamdibey Mahallesi olarak tek yürek olmuş bulunmaktayız. Buradan çağrı yapıyorum. Ayvalık ve Türkiye genelinde Baran Durak kardeşimize yardımcı olmaya çalışalım. Aile mağdur durumda. Biz Hamdibey Mahallesi olarak muhtarı ve müzisyenlerin başkanı olarak Baran kardeşimizle ilgili ne yapabilir diye düşündük ve kendisine böyle bir moral gecesi düzenlemeye karar verdik. Sağ olsun, bütün müzisyen arkadaşlarımız bize destek verdiler. Ayvalık’ta durumu iyi olan kişilere çağrı yapmak istiyorum. Aileye destek çıkmak isteyenler baba Serdar Durak ile irtibata geçebilirler. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BARAN'IN BİR AN ÖNCE İYİLEŞMESİNİ VE ARAMIZA DÖNMESİNİ DİLİYORUZ'

Baran'a moral konserine katılan Ali Çetinkaya Orta Okulu Türkçe Öğretmeni Evren Nesil Dinçer, "Baran bizim öğrencimiz. Biz onun bir an önce iyileşmesini ve aramıza dönmesini bekliyoruz. Bu gecede ona destek olmak için geldik, herkesi de ona desteğe bekliyoruz" dedi.

Öğretmen Ayşegül Çoksarı, "Güzel günler göreceğini düşünüyoruz. Hayatının baharında, dilerim bir an önce iyileşir, onu çok seviyoruz" dedi.

Oğlu Baran'ın İzmir’de tedavi gördüğü için konsere katılamadığını ama herkese selam ve sevgilerini yolladığını belirten Baba Serdar Durak, "Bu geceyi hazırlayan kardeşim, mahalle muhtarımız Rafet Taşkara ve diğer müzisyen arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Bize bu yardımı layık gördükleri için herkese teşekkür ederim" dedi.

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