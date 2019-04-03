HABER

Lösemi hastası Bartu yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Trabzon'da yaklaşık 5 yıl önce yumuşak doku kanseri nedeniyle annesini kaybeden, 3 sene önce de kendisine lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Deniz Bartu Menteşe yaşamını yitirdi

Trabzon'da yaklaşık 5 yıl önce annesini kanserden kaybeden 6 yaşındaki Deniz Bartu Menteşe, akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Soner Menteşe'nin sosyal medya hesabı üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için başlattığı kampanya basında da yer alan 6 yaşındaki lösemi hastası Deniz Bartu'nun durumu ağırlaştı. Deniz Bartu Menteşe, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Menteşe'nin cenazesi, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Çelebi Mahallesi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Annesi Damla Menteşe'yi 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden kaybeden, kendisine de yaklaşık 3 yıl önce KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Deniz Bartu için TÜRKÖK üzerinden verici aranmaya başlanmış, baba Soner Menteşe'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya da kısa sürede Trabzon sınırlarını aşarak yurt içi ve dışında birçok kesime ulaşmıştı.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Ay, Balık burcunda ilerliyor!Ay, Balık burcunda ilerliyor!
Soyer 25, Zeybekci 15 ilçede, adaylardan yüksek oy aldıSoyer 25, Zeybekci 15 ilçede, adaylardan yüksek oy aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Bartu Menteşe lösemi Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

ABD'den yerel seçimle ilgili ilk yorum!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi! Jandarma köyü abluka altına aldı

Seçim bitti, kavga bitmedi! O köy abluka altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.