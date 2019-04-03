Lösemi hastası Bartu yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon'da yaklaşık 5 yıl önce annesini kanserden kaybeden 6 yaşındaki Deniz Bartu Menteşe, akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Soner Menteşe'nin sosyal medya hesabı üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için başlattığı kampanya basında da yer alan 6 yaşındaki lösemi hastası Deniz Bartu'nun durumu ağırlaştı. Deniz Bartu Menteşe, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Menteşe'nin cenazesi, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Çelebi Mahallesi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Annesi Damla Menteşe'yi 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden kaybeden, kendisine de yaklaşık 3 yıl önce KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Deniz Bartu için TÜRKÖK üzerinden verici aranmaya başlanmış, baba Soner Menteşe'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya da kısa sürede Trabzon sınırlarını aşarak yurt içi ve dışında birçok kesime ulaşmıştı.

