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Lösemi hastası çocuklar için örüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 arkadaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemi hastası çocuklara moral verip, destek olmak amacıyla atkı, bere ve oyuncak örüyor.

AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 arkadaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemi hastası çocuklara moral verip, destek olmak amacıyla atkı, bere ve oyuncak örüyor.
Efeler'de yaşayan Zuhal Özer öncülüğünde bir araya gelen Gönül Ok ve Zuhal Uzuner, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'ndeki lösemi hastası çocuklara moral vermek için 'İyilik örüyoruz' adı altında bir süre önce proje başlattı. Küçük yaştan beri el işi yapan Özer, iki arkadaşı ile birlikte başlattıkları bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocuklar için rengarenk atkı, bere ve çeşitli oyuncaklar örmeye başladı. İmece usulüyle hayata geçirdikleri, sorumlusu olduğu proje hakkında bilgi veren Özer, "Tesadüfen İzmir'de bir arkadaş grubumun sosyal sorumluluk projesine katılmıştım. Orada çok büyük keyif ve heyecan duydum. Bu proje için Aydın'da 2 yıl canla başla uğraştım. Bu fikri açtığım arkadaşım Zuhal Uzuner çok sıcak baktı. Geçtiğimiz yaz Gönül Ok ile tanışınca 3 arkadaş olduk ve projeyi hayata geçirdik. İzmir'deki arkadaşlarımız da bize destek oluyor. Çünkü ilk başlarda nereden başlayacağımızı bilemedik. Tamamen ihtiyaca yönelik ürünler ortaya çıkaralım istedik" dedi.
Şu an için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki 5 yaşa kadar olan hasta çocuklar için projeye başladıklarına dikkati çeken Özer, "Ancak, huzurevindeki yaşlılarımız için ve ihtiyaç olduğu belirtilen diğer yerler için de aynı projeyi yapabiliriz. Buna açığız. Şu an 3 arkadaş olarak başladık, ama büyük bir aile olacağımıza inanıyorum. İsteyen herkes yününü alıp, gelerek bizimle örebilir. Öremeyecek durumda olup da 'Çorba da bizim de tuzumuz olsun' diyenler, yün alıp, vererek bizlere destek olabilir" diye konuştu.
Projelerini kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerinin de altını çizen Özer, "Herkesten destek istiyoruz ama bunda da tek bir şartımız var. Herhangi bir kurum, dernek gibi yerlerin reklamını yapmasına asla izin vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü tamamen iyilik, ihtiyaç ve yardım üzerine çalışmak istiyoruz. Bu projenin tek amacının bu olarak yürümesini istiyoruz. Ördüğümüz ürünleri satıp, gelir elde etme gibi bir düşüncemiz de yok. Çünkü işin içine para girince yanlış anlaşılmalar da başlıyor. O nedenle sadece ihtiyaca yönelik ürünler yapıp, hasta lösemi hastası çocuklara hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hazırlıklarını yaptıkları atkı, bere ve oyuncakları 25 Aralık'ta hastaneye teslim etmeyi planladıklarını aktaran Özer, "Destek olmak isteyenlere ihtiyacımız var' diye konuştu.

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