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  4. Lösemi hastası Elisa Yenigün koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti! Acılı aile kahroldu

Lösemi hastası Elisa Yenigün koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti! Acılı aile kahroldu

26.08.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de koronavirüse yakalanan lösemi tedavi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, hayatını kaybetti. Kızını kaybeden 36 yaşındaki acılı anne Neriman Yenigün, "Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi. Kayıpları nedeniyle kahrolan aile, kızlarının cenaze töreninde yıkıldı.

Lösemi hastası Elisa Yenigün koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti! Acılı aile kahroldu

Trabzon'daki, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Elisa, Rize'deki evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan Elisa, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elisa, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MEZARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Neriman ve Hasan Yenigün, kızlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

"İLK HASTANEDE OLSAYDIK BU ACIYI YAŞAMAYACAKTIK"

Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Covid-19'a yakalandığını belirterek "Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Covid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Covid-19, 3 güne sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. ‘Nefes alamıyorum anne' dedi hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rize
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