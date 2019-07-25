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‘Lösemi hastası kızım var’ deyip şehrin göbeğinde intihar etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Denizli’de kentin en işlek yerlerinden biri olan Bayramyeri Meydanı’nda bir şahıs, 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

‘Lösemi hastası kızım var’ deyip şehrin göbeğinde intihar etmek istedi

Denizli’de kentin en işlek yerlerinden biri olan Bayramyeri Meydanı’nda bir şahıs, 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ekipler tarafından çatıda çay verilip ikna edildikten sonra aşağı indirilen şahıs, vatandaşlardan helallik isteyerek, “3 bin 500 TL para için buraya çıktım. 7 yaşında lösemi hastası kızım var, borçluyum tedavi ettiremiyorum” dedi.

Olay, Menkezefendi ilçesinde bulunan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan Bayramyeri Meydanı’nda yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir adam, 8 katlı bir binanın çatısına çıkıp kendini aşağı atmak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, şahın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polis, sağlık, itfaiye ekipleri ile çevredekiler şahsı ikna etmek için uğraş verirken binanın çatısına uzman psikologlar gönderildi. Şahıs psikologlar ve polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilerek aşağı indirildi.

“7 tane de kızım var, zor durumdayım”
Aşağı indiğinde kendisini izleyen vatandaşlardan helallik isteyen şahıs, “Yanlış anlamayın kötü biri değilim. Lösemi hastası kızım var, 3 bin 500 TL için çıktım oraya. 7 tane de kızım var, araştırabilirsiniz. Zor durumdayım Allah kimsenin başına vermesin” dedi. Şahıs ardından Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

‘Lösemi hastası kızım var’ deyip şehrin göbeğinde intihar etmek istedi

‘Lösemi hastası kızım var’ deyip şehrin göbeğinde intihar etmek istedi

‘Lösemi hastası kızım var’ deyip şehrin göbeğinde intihar etmek istedi

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