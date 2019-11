Lösemi hastası kızını kaybeden baba, diğer çocuğunun tedavisi için destek bekliyor

‘Şu an klinikler lösemili hastalarla dolu’

Baba Anak, yaptığı açıklamada, “Bu durumu yaşadığım için biliyorum. Çok zor bir durum. Vatandaşlarımızın bu konularda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Bu tarz hastaların kana ihtiyacı oluyor. İnsanlarımızın bu bağışlardan geri durmaması lazım. Bize bu konuda kızımın tedavi sürecinde destekte bulunan her kese teşekkür ediyorum. Ama şu an klinikler ülkemizde Lösemili hastalarla dolu. Bunları kendimiz gördüğümüz için söylüyorum. Bu hastalarımızın maddi manevi ihtiyaçları oluyor. Bu hastalarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda daha duyarlı olmamız gerekiyor. İnşallah insanlarımız bu konularda daha duyarlı olurlar” dedi.

"Bu tarz hastaları olan işsiz anne babalara iş imkanı sağlanmalı"

Tedavi sürecinde çektikleri maddi ve manevi sıkıntıları anlatan baba Filit Anak, “Devletimizin tedavi sürecinde bize sağladığı imkanlardan dolayı, devletimize çok teşekkür ederiz. Eskiden çocuk zamanlarımızdan hatırlıyorum. Tedavi olmak konusunda çok sıkıntılar çekiyorduk. Ama şimdi devletimizin sağladığı imkanlarla bu sıkıntıları yaşamıyoruz. Kızımın tedavi sürecinde de bize çok fazla imkan sağlandı. Üniversite hastanelerinin yanında bizi özel hastanelere bile gönderdiler sağ olsunlar. Ama bu tarz hastalıklar ağır hastalıklar olduğu için kızımızı kaybettik. Benim kendi düşüncem, bu tarz hastaları olanlara daha fazla yardımcı olunması gerekiyor. Devletimizin bu konuda daha önemli adımlar atması lazım. Bunu kendimiz için demiyorum. Benim kızım vefat etti. Geride kalan hastaların şifa bulması için söylüyorum. En azından işsiz olan anne ya da babalara tedavi süreci boyunca iş imkanı sağlanabilir. Bende aynı durumu yaşadım. İşsiz kaldım. Bundan dolayı da epey zorluk yaşadık. Tabi takdir yine devlet büyüklerimizin. Bize sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Son olarak doğuştan yarım damak olarak doğan diğer çocuğu Fatih Anak’n (6) tedavisini imkanları kısıtlı olduğu için yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Filit Anak, “Bundan sonra hasta olan diğer çocuğum Fatih’in tedavisine devam etmek istiyorum. Ancak Asel Damla’nın tedavisi sırasında epey sıkıntıya girdik. Şu an tedaviyi devam ettiremiyorum. Önümüzdeki aylarda maddi olarak toparlandığımızda başlarım. Oğlum Fatih, yarım damaklı dünyaya geldi. Asel Damla’ya da aynı zamanda ilik nakli ondan yapılmıştı. Asel Damla’nın tedavisi için onun tedavisi yarım kalmıştı” ifadelerini kullandı.