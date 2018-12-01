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Lösemi hastası küçük Yağmur için ilik aranıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Hatay'da lösemi hastası 5 yaşındaki Yağmur Demir'e, uygun donör bulunabilmesi için ilik nakli kampanyası başlatıldı - Baba Ramazan Demir: - "Türkiye'nin her bir yanından yalnız benim kızım için değil, tüm ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için çocuklara yardımcı olalım"

Hatay'da 5 yaşındaki lösemi hastası Yağmur Demir için ilik arayan ailesi destek bekliyor.

Adana'da özel bir hastanede tedavisi süren kızı için uygun ilik bulunması amacıyla çabalayan İngilizce öğretmeni baba Ramazan Demir'in sosyal medyadan da duyurduğu ilik kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Çok sayıda kişinin bu kapsamda kan ve kök hücre bağışında bulunmak için Antakya Vali Göbeği Alanı'nda hazırlanan Türk Kızılayı tırına gelerek destek vermesi, Demir ailesini umutlandırıyor.

Ramazan Demir, AA muhabirine, kızına 2,5 yıl lösemi teşhisi konduğunu ve tedavi görmeye başladığını söyledi.

Tedavinin başlarda iyi seyrettiğini ve iyileşme aşamasına kadar geldiğini ifade eden baba Demir, şöyle konuştu:

"Tedavisinde son bir ay ilacı kalmıştı. Ancak hastalığının tekrar nüksettiğini öğrendik. Şu an kemik iliği nakli olması gerekiyor. Bunun için bir kampanya başlattık. Kızım 5 yaşında ve Adana'da özel bir hastanede tedavi görüyor. Türkiye'nin her bir yanından yalnız benim kızım için değil, tüm ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için çocuklara yardımcı olalım. Bu kampanya sonucunda umarım ki sadece bizim kızımıza değil, başka çocuklara da yardım sağlanabilir."

Baba Demir, Ulusal Kemik İliği Bankası kurulduğunu anımsatarak, tüm vatandaşları bağışçı olamaya davet etti.

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hatay kampanya kan bağışı

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