HABER

Lösemi hastası Mete, yaşama tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 5 ay önce lösemi teşhisi koyulan Mete Eyisoy (9), yaşamını yitirdi.  Tokat'a yaşayan Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy'a, 5 ay önce götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konuldu.

Lösemi hastası Mete, yaşama tutunamadı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 5 ay önce lösemi teşhisi koyulan Mete Eyisoy (9), yaşamını yitirdi.
Tokat'a yaşayan Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy'a, 5 ay önce götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 aydır tedavi gören Mete Eyisoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Memleketi Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi, bugün Ali Paşa Camisi'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Mete'nin babası Bayram Eyisoy, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

Lösemi hastası Mete, yaşama tutunamadıLösemi hastası Mete, yaşama tutunamadıLösemi hastası Mete, yaşama tutunamadıLösemi hastası Mete, yaşama tutunamadı

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Kapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldıKapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldı
Şehit kızı harekatta görev almak için başvuru yaptıŞehit kızı harekatta görev almak için başvuru yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.