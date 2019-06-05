Lösemi hastası minik Gülcihan’ın bayram sevinci ikiye katlandı

Lösemi hastası 7 yaşındaki Gülcihan Demir’e Almanya’da bulunan ilik, bayramın ilk günü İzmir’de başarılı bir operasyonla nakledildi. Minik Gülcihan ve ailesi Ramazan Bayramı’nda çifte sevinç yaşadı.

Kuşadası’na bağlı Yeniköy’de yaşayan 7 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Gülcihan Demir’e, 4 ay önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi teşhisi konuldu. Hastalığının ardından minik Gülcihan için hızla tedavi süreci başladı. Gülcihan için Almanya’da bir Polonya vatandaşı ilik bağışında bulundu. Gülcihan ile yüzde yüz uyumlu çıkan ilik nakli operasyonu bayramın ilk günü İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Servisi’nde gerçekleşti. Doç. Dr. Salih Gözmen tarafından gerçekleştirilen ve 45 dakika süren operasyonun ardından ilik nakli başarıyla tamamlandı.

Baba Turgut Demir, kızına başarılı bir operasyonla ilik nakli yapıldığını belirterek, “İlk önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne gittik. Serum bağlayıp bizi gönderdiler. Sonra tekrar çocuk doktoruna gösterdik. Bizi ADÜ’ye sevk ettiler ve teşhis konuldu. 45 gün hastanede yattık. Umudumuzu hiç yitirmedik. İlik nakli çok başarılı geçti. Hastanedeki tedavi süreci ise devam edecek. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacak. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Bende başka hayatları kurtarmak için donör adayı oldum. Herkesi de donör adayı olmaya çağırıyorum. Kimse umudunu kaybetmesin. Bayram günü çifte mutluluk yaşadık. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Salih Gözmen ve tüm ekibi ile hastane personeline, bizlere duaları ile destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum “ dedi.