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Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:23 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri müdürlerine: 'Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi' başlıklı haberde 'donör' kelimesi sehven 'döner' yazılmıştır.

Sayın Yazıişleri müdürlerine:
'Lösemi hastası Öykü Arin'e televizyon dizisinden destek geldi' başlıklı haberde 'donör' kelimesi sehven 'döner' yazılmıştır. Düzelterek yeniden geçiyoruz.
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YENİDEN

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör bulunabilmesi için özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinden destek geldi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 2018 yılının Kasım ayında Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi

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