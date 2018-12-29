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Lösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

TOKAT'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Lösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta ilik nakli olmayı bekleyen İzmirli 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İzmir'de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olması gereken Öykü Arin için çok sayıda vatandaş, donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulunuyor. Tokat'ta da vatandaşlar, minik Öykü için harekete geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta, Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya siyasi partiler, STK'lar, Tokatspor taraftarları ve vatandaşlar destek verdi.
Kampanyaya katılanlar arasında CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da yer aldı. Milletvekili Durmaz, ''Bugün Tokat’ta sosyal sorumluluk anlamında önemli bir gün. Bir lösemi hastasına hayat verebilmek adına, insan oğlunun yaşadığı dünyada, insanların yaşamlarına katkı sunmanın bir başka yolu. Bugün Türk Kızılayımız aracılığı ile kan verip ayrıca da kök hücre noktasında da donör olup katkı sunmak için buradayız'' dedi.

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Lösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber olduLösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber olduLösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber olduLösemi hastası Öykü için Tokatlılar seferber oldu

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