Lösemi hastası Öykü TBMM'nin de gündeminde

Sancar, "Öykü'nün ve diğer ilik bekleyen lösemi hastalarının daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürebilme şansları kemik iliği nakli için gönüllü olan donör sayısının artmasına bağlıdır. Ülkemizde, bu tür hastalar için kök hücre adayı sayısı 300 bin civarında. Bu rakam ülke nüfusuna oranla dünya standartlarının çok altında. Uluslararası veri tabanına da bağlıyız fakat ne yazık ki henüz başta Öykü Arin olmak üzere çocuklarımızın ve pek çok hastanın genetik ikizi bulunamamıştır." diye konuştu.

Sancar, Öykü'ye Kasım 2018'de lösemi teşhisi konulduğunu, Öykü'nün hastalığının, löseminin nadir görülen saldırgan bir türü olduğunu söyledi. Öykü'ye en geç 2 ay içinde kök hücre nakli yapılması gerektiğini dile getiren Sancar, aksi halde hastalığın önce kanda, sonra organlarda ciddi yıkımlara neden olacağını, hayati risk ortaya çıktığını anlattı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Teklif'in görüşmeleri sırasında, Öykü'nün durumuna dikkati çekti, Öykü'nün annesinin kendisine ilettiği mesajı paylaştı.

Bağışçı olmanın çok basit olduğuna işaret eden Sancar, 18-50 yaş arasındaki herkesin 3 tüp kan vererek bağışçı olabildiğini belirtti.

Bağışçı olunduğunda sadece Öykü için değil, kök hücre bekleyen bütün hastalar için aday olunacağını vurgulayan Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öykü için zaman çok daraldı. Hızla çözüm üretebilmek için her ilimizde, ilçemizde kan bağışı etkinlikleri düzenlememiz şart. İnsanların tek tek sağlık merkezlerine gitmesi önemli ama daha da önemlisi; bütün kamu kuruluşlarının, bütün sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin, toplu bağış etkinlikleri düzenlemeleri. Bu durum kısa sürede yüksek sayıda bağışçı bulunmasını kolaylaştıracaktır ve belki de çok kısa bir zaman içerisinde Öykü Arin evladımızın hastalığı için bir çare bulunmuş olacaktır. Bu konuda bütün milletvekillerini ve kamuoyunu duyarlı davranmaya çağırıyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Öykü özelinde ilik, organ ve doku nakillerinin tekrar gündeme geldiğini, bunun en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.