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Lösemi hastası Sonat Emre için kritik süreç

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

Antalya'da tedavi gören ve kritik sürece girdiği belirtilen 14 yaşındaki lösemi hastası Sonat Emre Özcan için 2 hafta içerisinde uygun ilik bulunması gerekiyor - Anne Sinem Güney Kuru: - "Zamanımız çok daraldı, 2 hafta kadar bir zamanımız kaldı. İnsanlar hızlı hareket ederlerse çok daha iyi olacak"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle Antalya'da tedavi gören 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'ın yaşama tutunabilmek için kritik sürece girdiği bildirildi.

Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL teşhisi konulan Sonat Emre, 4 yıldır hastane koridorlarında uygun ilik bekliyor.

Sonat Emre Özcan'ın annesi Sinem Güney Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için yüzde 100 uyumlu ilik bulunması gerektiğini söyledi. Ailede ve akrabaları arasında uygun donör bulunmadığını aktaran Kuru, Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapıldığını ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Bulunamadığı takdirde oğlunun yarı uyumlu nakile gireceğini ve bu durumun da yarı yarıya hayat şansı anlamı taşıdığını dile getiren Kuru, "Bu istediğimiz bir durum değil ama mecbur kalırsak uygulanacak. Zamanımız çok daraldı, 2 hafta kadar bir zamanımız kaldı. İnsanlar hızlı hareket ederlerse çok daha iyi olacak." dedi.

Kan testlerinin uzun sürdüğüne işaret eden Kuru, sadece kendi oğlu için değil, ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için insanlara Türk Kızılayına gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bir anne olarak en büyük acıyı yaşadığını anlatan Kuru, "Ne kadar çok kişi o kadar şans. Bu kadar insan verdi ama hala bir sonuç alamadık. Çünkü genetik ikizini arıyoruz, yani aynı çocuktan birini daha arıyor gibiyiz. Zor bir durum. Ne kadar çok kişi o kadar fazla ihtimal. O yüzden herkesten zaman kaybetmeden kan bağışında bulunmalarını istiyorum." diye konuştu.

4 yıldır sancılı bir süreç geçirdiklerini vurgulayan Kuru, oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini sözlerine ekledi.

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