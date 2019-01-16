HABER

Lösemi hastası Tayyip'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'dan telefon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük bir mutluluk yaşadı. Erdoğan, Atmaca'ya 'Seni gözlerinden öpüyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Senin yanındayız' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Lösemi hastası Tayyip'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'dan telefon!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve Ankara'da lösemi tedavi gören Tayyip Atmaca'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüntülü aradı. Telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük mutluluk yaşadı.

Akyazı ilçesinde ikamet eden ve lösemi teşhisi konulan gören Tayyip Atmaca, Ankara'da tedavi görüyor. Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca'nın yeğeni Tayyip Atmaca, geçilen hafta sonu bir dizi ziyaret ve aday tanıtım programı için Sakarya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüntülü görüştü.

Bakan Süleyman Soylu ile bir süre görüntülü görüşen Atmaca, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü görüştü. Erdoğan büyük mutluluk yaşayan Atmaca'ya, "Seni gözlerinden öpüyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Senin yanındayız" diyerek Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. (İHA)

tayyip-atmaca

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ'den işbirliği: "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ'den işbirliği: "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" 
Kınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulunduKınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tayyip atmaca lösemi Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu telefon görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezmeye gidiyorum diye çıktı geri dönmedi! 14 yerinden bıçaklanan kadın tanınmaz hale geldi

'Gezmeye gidiyorum' diye çıktı, eve cesedi geldi

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Panik anları! Parktaki oyuncaklar bir anda alev alınca...

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

Bolu Dağı'nda kar engeli... 15 saattir ağır araçlara kapalı!

15 saattir kapalı! Yüzlerce araç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.