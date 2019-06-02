HABER

Lösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi’nde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'e Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destek

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi’nde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'e Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Palyaço kıyafetleriyle lösemi hastası Öğmen'e hediyeler veren tiyatrocular, küçük çocuğun tedavi masrafları için de tiyatro oyunu sahneleyecek.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde oturan Nedim ve Raife Öğmen çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zozan, 4 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından Öğmen'e lösemi teşhisi konuldu. Son 2 yıldır Van ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Zozan'ın ailesi, maddi olarak zorlandıklarını ve yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. Lösemi hastası Öğmen'e destek çıkmak için ilçede faaliyet gösteren Asmin Sanat Tiyatrosu'nun oyuncuları ise palyaço kıyafetleri giyip sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tiyatro ekibi, lösemi hastası Öğmen'e çeşitli hediyeler ve aileye de gıda yardımında bulundu.
ZOZAN İÇİN TİYATRO GÖSERİSİ YAPILACAK
Tiyatro ekibinin oyuncuları, Öğmen'in tedavi olabilmesi için 12-13 Haziran'da Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'de 'Mektep' isimli tiyatro oyunu sahneleyecek. Sanat Tiyatrosu oyuncusu Orhan Devrim Salim, lösemi hastası olan Zozan'ın tedavi olabilmesi için tiyatro oyunu sahneleyecelerini belirterek, "Asmin sanat tiyatrosu olarak sosyal sorumluk projesi adı altında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle, çeşitli hastalıklarla mücadele eden, hastalara yönelik yardım kampanyalarımız var. Bu konuda ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Şimdi de lösemi hastalığı ile mücadele eden Zozan Öğmen'in durumunu basında çıkan haberlerden öğrendik. Bunun üzerine ekip arkadaşlarımızla birlikte Öğmen'in evini ziyaret edip, ailesine çeşitli yardımlarda bulunduk. 12-13 Haziran’da da Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde 'Mektep' isimli oyunumuzu Zozan için sahneleyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Lösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destekLösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destekLösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destekLösemi hastası Zozan'a tiyatro oyuncularından destek

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tortum Şelalesi coştuTortum Şelalesi coştu
Çukurca'daki çatışmada şehit olan 2 asker, memleketlerine uğurlandıÇukurca'daki çatışmada şehit olan 2 asker, memleketlerine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.