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Lösemi hastası Zozan'ın babası: Kızımı yaşatmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor.

Lösemi hastası Zozan'ın babası: Kızımı yaşatmak istiyorum

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor. Kendisi de şeker ve kalp hastası olan Nedim Öğmen, "Kızımın hastalığı nedeniyle ayrı bir odasının olması lazım. Ama bizim kaldığımız şartlar çok kötü. Kızımı yaşatmak istiyorum" dedi.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde oturan Nedim ve Raife Öğmen çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zozan, 4 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından Zozan'a, lösemi teşhisi konuldu. Son 2 yıldır Van ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Zozan'ın ailesi, maddi olarak çok zorlandıklarını ve yetkililerin kendilerine yardım edilmesini istedi.
Kendisinin de kalp ve şeker hastası olduğunu ve sürekli ilaç kullanmak zorunda kaldığını belirten Nedim Öğmen, "Kızımın lösemi hastası olduğunu sonradan öğrendik. Çenesinin altında çıkan bir mantardan dolayı hastaneye gitmiştik. Bu mantar sürekli büyüyordu. Van ve Ankara’ya gittik. Doktorlar bize korkmamamız gerektiğini, bademcik olabileceğini söyledi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyondan bir ay sonra bu defa da ense kısmında mantar çıktı. Daha sonrada kızımın lösemi olduğunu öğrendik" dedi.
Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Nedim Öğmen, "Evim toprak ve küçük. Evde 2'si erkek, 5 çocuğumuzla yaşıyoruz. Oda sayımız da az. Kızımın hastalığı nedeniyle ayrı odası olması gerekiyor. Bu onun hastalığı için şart. Fakat maddi durumum hiç yok. Değil ayrı odası, kaldığımız evin şartları bile uygun değil. Ben kızımı yaşatmak istiyorum. Herkesten destek bekliyorum" dedi.
Anne Raife Öğmen ise kızlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, fakat maddi durumlarının çok kötü olduğunu söyledi. Öğmen, "Kızım bu şartlarda iyileşemez. Daha iyi bakmak için ayrı bir odasının olması şart. Hiçbir imkanımız yok. Evimizin arka tarafı da çöktü. Herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Kanserle Mücadele Derneği'nin Yüksekova temsilcisi Hasan Tarla, aileyi ziyaret etti. Aileyi birkaç defa ziyaret edip yardım yaptıklarını, fakat bunun yetersiz olduğunu belirterek, herkesin Öğmen ailesine sahip çıkmasını istedi.

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Lösemi hastası Zozan'ın babası: Kızımı yaşatmak istiyorumLösemi hastası Zozan'ın babası: Kızımı yaşatmak istiyorumLösemi hastası Zozan'ın babası: Kızımı yaşatmak istiyorumLösemi hastası Zozan'ın babası: Kızımı yaşatmak istiyorum

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