Lösemi olan Hakan Dağdeviren'in dedesi: "Anne ve babası yanında olmalı"

5 yıldır tutuklu. Hakan'ı, yaşadıklarını ve talebini dedesi Ali Dağdeviren DW Türkçe'ye anlattı.Lösemiye yakalanan 11 yaşındaki Hakan Dağdeviren'in hastanede, anne ve babasından uzakta tedavi görüyor. Hakan'ın annesi Sabriye Dağdeviren ve babası Gökhan Dağdeviren, Gülen yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 2018 yılında tutuklandı. Anne Sabriye Dağdeviren'in terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle aldığı 6 yıl 10 ay 15 günlük ceza onanırken, baba Gökhan Dağdeviren'in örgüt yöneticiliği ile aldığı 19 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay aşamasında. "Hakan herkesin yükünü üzerine almış" Ebeveynleri tutuklandığında henüz 8 yaşında olan Hakan, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Aydın'dan, anne ve babasının nakledildiği Eskişehir'e taşındılar. Dedesi Ali Dağdeviren bu süreçte Hakan'ın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu aktardı: "Normalde çok aktif bir çocuktu. Ancak bu olayların ardından içine kapandı. Psikoloğun söylediği, ‘Hakan ablasının, kendisinin, annesinin, babasının bütün yükünü üzerine almış, taşıyamıyor'"

Ocak ayında lösemi teşhisi kondu Hakan Dağdeviren'in kamuoyunun gündemine girmesi ise geçen ocak ayında oldu. Sömestre tatilinde ablası ile anneannesinin evine, Afyon Sandıklı'ya giden Hakan'da karın ağrısı ve cilt döküntüleri meydana geldi. Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Hakan'a lösemi teşhisi kondu. Tedavi için babaannesiyle birlikte hastanede kalmaya başladı. Dede Ali Dağdeviren bu durumu oğlu ile paylaştığı anları gözyaşları içerisinde anlattı. "Tabii söylemek çok zor oldu. Üzüldü tabii, çok üzüldü. Kapalı görüşe gitmiştik" diyen Dağdeviren, oğlunun tebessümle görüşmeye geldiğini, Hakan'ın olmadığını görünce endişelendiğini, hastalığı öğrenince çok üzüldüğünü aktardı. "Ağzında, boğazında yaralar çıktı" Hakan ise süreç içerisinde üç kez kemoterapi tedavisi aldı. "Özellikle ikincisi zor geçti" diyen dede Dağdeviren bu dönemde Hakan'ın ağzında, boğazında yaralar çıktığını, solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ayrıca Hakan'ın tedavi nedeniyle dökülen saçları tamamen kazındı.