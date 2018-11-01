Lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Serap, yaşamını yitirdi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Serap Akıllı, hayatını kaybetti.
Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde yaşayan Perihan ve İsmail Akıllı çiftinin kızları Serap Akıllı, 4 yıl önce lösemi hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi süren Serap Akıllı'nın hastalığı, bir süre önce ilerledi. Akıllı'nın yakınları, sosyal medya aracılığıyla sık sık kan bağışı çağrısında bulundu. Ancak Serap Akıllı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Serap Akıllı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta kansere yenilen Serap Akıllı, bugün köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Kızının gelinlik örtülen tabutunun başında dualar okuyan İsmail Akıllı'nın üzgün ve bitkin olduğu görüldü.
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